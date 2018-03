Oberteuringen auf Tuchfühlung zur Spitze

Mit einem Sieg beim Tabellensechsten FC Kluftern am vergangenen Wochenende steht der SV Oberteuringen in der Tischtennis-Kreisliga A (Bodensee) jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz. Hingegen unterlag die SVO-Zweite beim TV Kressbronn mit 3:9.

Zwei wichtige Punkte im Kampf um Tabellenspitzeholte der SVO durch den 9:4-Sieg gegen Kluftern. Dennoch sind laut Pressemitteilung die Verfolger dem SVO hautnah auf der Fersen. Es waren eng verlaufende Spiele in der neuen Sporthalle von Kluftern. Die Gastgeber hatte sich viel vorgenommen und wollte sich mit einem Sieg in das sichere Mittelfeld absetzen. „Wir haben Glück gehabt und den Spitzenspieler von Kluftern an diesem Tag kalt erwischt“, sagte Thomas Strobel, nachdem er und auch Erwin Baur den stärksten Spieler in dieser Klasse bezwingen konnten. Das hat an der Moral der Mannschaft von Kluftern gezehrt, umgekehrt sollte die Mannschaft des SV Oberteuringen jetzt eigentlich freie Bahn haben.

Doch die folgenden Spiele zeigten einmal mehr, dass Kluftern eine Mannschaft ist, die auf allen Positionen punkten kann. „Wie gut dass Roland Rose und Alwin Jeck ihre Spiele gewinnen konnten, sonst wäre es nochmals eng geworden“ betonte Strobel. Er zeigte sich sichtlich zufrieden, dass die Eingangsdoppel und das vordere Paarkreuz mit zwei Siegen den Weg für den 9:4-Erfolg von Oberteuringen in Kluftern geebnet haben. „ Wir müssen jetzt jedes Spiel hellwach angehen. Nur dann haben wir die Chance, bis zum Schluss vorne an der Spitze mitzuspielen“, schärfte Erwin Baur seiner Mannschaft nochmals die Aufgaben für die kommenden Begegnungen.

Gegen den Tabellenführer Kressbronn hatte sich die zweite Mannschaft des SV Oberteuringen nach den guten Ergebnissen der vorherigen Spiele etwas ausgerechnet. Doch die Partie lief in die andere Richtung. Am Ende hieß es 3:9 beim TV Kressbronn. Das gastgebende Team zeigte an diesem Spieltag, dass die Mannschaft zurecht an der Tabellenspitze steht und ließ dem SVO keine Zeit zum Atemholen. Mit einem Blitzstart führte Kressbronn klar mit 6:1, lediglich Andrea Schwarzenberger und Joa Felka konnten in den Einzelspielen punkten. Den dritten Punkt zu der klaren 3:9-Auswärtsniederlage für den SVO folgte im Eingangsdoppel, mehr war in der Partie allerdings nicht mehr drin. Damit bleibt Oberteuringen im Tabellenmittelfeld und kann sich jetzt wieder auf nächsten Spiele gegen gleichstarke Mannschaften konzentrieren.