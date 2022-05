„Notenlos“ live in Oberteuringen

Ein Wunschkonzert mit den beiden Musikern Andreas Speckmann und Bastian Pusch ist für den 21. Mai um 20 Uhr in der Oberteuringer Mühle angesagt. „Notenlos“ nennen sich die beiden Musiker und sie beherrschen laut Kritikern die „hohe Kunst des musikalischen Kabaretts“. Im Duett und im Duell gestalten sie eine spontane Show, in der das Publikum mitbestimmt, was gespielt wird. Gesang, Klavier, Keyboard, Beatbox, Schlagzeug und Bockflöte kommen ohne Playback, ohne Hilfsmittel und ohne Noten zum Einsatz, um die Wünsche des Publikums aus Klassik, Jazz, Oldies und Pop zu erfüllen. Mitmachen, mitsingen, mitlachen sei dabei erwünscht, sagen die Musiker. Karten im Vorverkauf gibt es im Rathaus Oberteuringen, Telefon: 07546 / 2 99 22, Reservierungen online auf: www.muehle-ot.de, Abendkasse ab 18.45 Uhr, Telefon: 07546 / 2 99 57