„Nigt of Light“: Kulturzentrum Mühle wird rot angestrahlt

In der Nacht von 22. auf 23. Juni findet die „Night of Light“ statt. Die bundesweite Aktion soll auf die existenzbedrohenden Lage in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam machen. Deutschlandweit werden Wahrzeichen und öffentliche Gebäude in rot angestrahlt. Die lokalen Unternehmer Alexander Hog (Der gute Ton Veranstaltungstechnik) und Martin Nägele (m&sound Veranstaltungstechnik) werden in dieser Nacht das Kulturzentrum Mühle in Oberteuringen anstrahlen.