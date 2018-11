Mit einem ökumenischen Gottesdienst und einer Gedenkfeier am Ehrenmal für die Toten des Zweiten Weltkriegs ist am Sonntagvormittag auch in Oberteuringen der Opfer der großen Kriege des letzten Jahrhunderts gedacht worden und zugleich der Opfer aller Kriege bis heute.

„Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!“, rief der evangelische Pfarrer Rainer Baumann beim Gebet für die Opfer und Bürgermeister Ralf Meßmer fragte in seiner Gedenkansprache, wie man auch Jugendlichen und jungen Menschen, die vom damaligen Verlust und Schmerz nur aus dem Schulunterricht wissen, dazu bringen kann, die verhängnisvollen Mechanismen der Vergangenheit vermeiden zu helfen. Das Gedenken an die Toten der Weltkriege sei kein verstaubtes Ritual, sondern auch eine Erinnerung an das Leid all jener, die bis heute unter Terror und Verfolgung leiden, eine Erinnerung, die nicht in Rache münden dürfe, sondern zu friedlicher Vereinigung aufrufe: Soldatengräber als große Prediger des Friedens.

Traditionell standen bei der Gedenkfeier am Ehrenmal neben Soldaten- und Reservistenkameradschaft Feuerwehr und Trachtenkapelle in Uniform da. Mit einem Lobpreis des Friedens leitete eine Chorgemeinschaft die Feier ein, die Trachtenkapelle ließ den Trauerchoral „In Memoriam“ folgen. Feierlich wurden drei Kränze der Gemeinde Oberteuringen, des Volksbunds deutscher Kriegsgräberfürsorge und der Soldatenkameradschaft Oberteuringen niedergelegt, während die Kapelle den Toten zu Ehren „Ich hatt‘ einen Kameraden“ spielte.

Vor der Gedenkfeier am Ehrenmal hatten Diakon Günter Ege und Pfarrer Rainer Baumann, wie es seit vielen Jahren in beiden Gemeinden von Oberteuringen der Brauch ist, gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst in St. Martinus geleitet. In Lesung, Psalm, Fürbitten, Liedern und Predigt wurde über den Frieden nachgedacht, dafür gebetet und dazu aufgerufen, als Zeichen der Hoffnung im eigenen Umfeld aktiv zu werden. Wie Pfarrer Baumann hervorhob, gehe es um die Verantwortung unserer Geschichte gegenüber, damit sie sich auch nicht in Ansätzen wiederholt. Wir dürften nicht nur über die Fehler der früheren Generationen, sondern müssten auch um die Versäumnisse unserer Generation trauern.