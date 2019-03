Neue Teuringer-Tal-Schule wird rund acht Millionen Euro kosten

Die Erweiterung der Teuringer-Tal-Schule ist Oberteuringens wichtigstes Infrastrukturprojekt der nächsten Jahre. Mittlerweile hat der Gemeinderat die Weichen gestellt für einen Neubau auf dem Gelände der Tennisplätze des SVO. Bürgermeister Ralf Meßmer erklärt im Gespräch Alexander Tutschner, wie es mit dem Bau weitergeht und warum der teure neue Standort der bessere ist.

Sie haben zu Beginn Ihrer Amtszeit Ende 2017 die Entscheidung getroffen, beim Thema Schulplanung nochmal alles auf den Prüfstand zu stellen. Hat es sich aus heutiger Sicht gelohnt?

Auf jeden Fall, ich spüre das sowohl beim Gemeinderat als auch bei der Bevölkerung. Wir sind froh, dass wir die Grundlagen noch mal ermittelt haben. Die Fakten haben sich gegenüber der ersten Entscheidung in wichtigen Bereichen grundlegend geändert. Durch die Neubaugebiete haben sich die Schülerzahlen unerwartet deutlich erhöht, hinzu kommt, dass sich der demografische Wandel mit einem prognostizierten Rückgang der Geburten weitaus geringer ausgewirkt hat als ursprünglich angenommen.

Erschrocken war man damals über die hohen Baukosten von über sechs Millionen Euro, war die Planung fehlerhaft?

Wir haben uns durchaus über die enormen Kostensteigerungen gewundert. Die Überprüfung hat jedoch ergeben, dass die Berechnungen der Architekten sich am aktuellen Baukostenindex orientiert haben und solide und nachvollziehbar waren. Ein Anbau an den Altbau und das schwierige Gelände hätten die ursprüngliche Lösung extrem teuer gemacht.

Am neuen Standort werden die Kosten noch höher sein, sie liegen bei rund acht Millionen Euro ...

Das ist richtig, bei der Gegenüberstellung der Standorte waren jedoch nicht nur die Kosten ausschlaggebend, sondern neben der Verkehrssituation und der Hochwasserthematik vor allem die Frage der Zukunftsfähigkeit. Bei dieser Abwägung wurde eindeutig der Standort „Tennis“ favorisiert und das sind dem Gemeinderat und der Bevölkerung die Mehrkosten wert. Die Entscheidung im Rat ist einstimmig gefallen, wir haben eine breite Mehrheit über alle Fraktionen, darüber bin ich sehr froh. Wichtig war für mich die Bürgerbeteiligung im Rahmen der umfassenden Informationsveranstaltung. Auch hier gab es die klare Tendenz Richtung Standort „Tennis“.

Warum ist nur der neue Standort zukunftsfähig?

Wir befinden uns momentan mit unseren Schülerzahlen zwischen einer zwei- und einer dreizügigen Grundschule. Die Frage ist, ob man einen Bedarf für acht oder zwölf Klassenzimmer hat. Aufgrund der räumlichen Enge hätten wir am alten Standort die Schule nur mit acht Klassenzimmern bauen können. Am neuen Standort bauen wir jetzt zehn und wir haben die Möglichkeit, die Schule später noch zu erweitern, wenn es nötig sein sollte. Das wäre am alten Standort nicht machbar. Neben dem Anstieg der Schülerzahlen muss man heute auch mit politischen Änderungen rechnen, wenn etwa der Klassenteiler sinkt. Im Schulbereich kamen in den letzten Jahren immer neue Anforderungen. Das alles hat letztlich dazu geführt, dass wir den alten Standort aufgeben mussten. Der neue Standort hat die Fläche, die wir brauchen.

Welche Räume umfasst die neue Planung?

Zehn Klassenzimmer und fünf Kursräume, wir sprechen gerade noch über die genaue Größe. Das Gebäude wird eine Mensa haben, eine Aula und verschiedene Nebenräume, in denen flexible Nutzungen möglich sind – für die Schulbücherei, für Bewegung, für den Ganztagesbereich, als Musikraum und dergleichen. Auch für den Bereich Inklusion wird es einen zusätzlichen Raum geben. Bei allen Fragen ist auch die Schulleitung im Boot. Natürlich gibt es auch einen Bereich für die Lehrer und für die Schulsozialarbeit. Wir sprechen am Ende über eine Programmfläche von rund 1800 Quadratmetern, insgesamt umfasst das Gebäude zirka 2800 Quadratmeter. Der Architekt entwickelt jetzt städtebauliche Ideen. So haben wir eine grobe Richtung, wie die Gebäudeform aussehen kann.

Die 420 000 Euro, die Oberteuringen bereits für die alte Planung ausgegeben hat, sind aber verloren. Mit welchen Baukosten rechnen Sie insgesamt?

Das hängt zum einen davon ab, wo wir einen neuen Standort für die Tennisplätze des SV Oberteuringen finden. Wir suchen in Zusammenarbeit mit den Vereinen nach guten Lösungen. Die Gespräche laufen, es gibt noch keine Entscheidung. Zum anderen wissen wir noch nicht, wie hoch die Zuschüsse der öffentlichen Hand für den Neubau sein werden. Die Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium sind im Gange. Das Geld für die alte Planung ist im Prinzip weg. Wir haben jedoch die gleichen Architekten mit der neuen Planung beauftragt, die uns jetzt die Grundlagenermittlung nicht nochmal in Rechnung stellen. So dass wir am Ende wohl „nur“ rund 350 000 Euro verlieren. Wir rechnen insgesamt mit Kosten von bis zu 8 Millionen Euro.

Wie soll die Schule finanziert werden?

Wir haben rund zwei Millionen Euro auf der hohen Kante. Wir wollen die nächsten Haushaltsjahre so gestalten, dass wir immer auch Geld für die Schule einplanen können. Unser Ziel dabei ist, dass so in vier Jahren nochmal zwei Millionen Euro dazukommen. Das hängt jedoch davon ab, ob die Konjunktur so gut weiterläuft wie zuletzt. Für den Rest müssen wir Kredite aufnehmen. Vielleicht können wir einen Teil über ein oder zwei kleinere Baugebiete finanzieren, die Gespräche für den Grunderwerb laufen bereits. Die dann entstehenden Schulden von zwei bis drei Millionen Euro würden die Gemeinde stark belasten. Priorität wird der weitere Schuldenabbau haben, um handlungsfähig zu bleiben. Wir sind aber nach dem Schulbau gut aufgestellt, und gehen mit einer modernen Infrastruktur in die Zukunft.

Derzeit gibt es viele baurechtliche Fragen zu klären, wann wird es losgehen mit dem Neubau?

Wir wollen im September 2020 beginnen. Nach rund zwei Jahren Bauzeit soll die Schule fertig sein und ab dem Schuljahr 2022/2023 in Betrieb gehen. Auch am alten Standort hätte es so lange gedauert, bis alles fertig gewesen wäre. Die neuen Sportanlagen für die Tennisspieler sollen ab dem nächsten Frühjahr gebaut werden, so dass sie vor Baubeginn der Schule umziehen können. Die Frage ist, ob das neue Vereinsheim bis dahin bezugsfertig ist.

Der alte Standort wird noch drei Jahre bestehen und muss mit Containern erweitert werden ...

Wir werden hier noch einfache Sanierungsarbeiten durchführen, um die Schule so herzurichten, dass es auch den jetzigen Schülern eine schöne Grundschulzeit ermöglicht. Mit der Vergrößerung der Containeranlage konnten wir etwas mehr Platz schaffen. Auch die Qualität der Schulcontainer ist heute sehr hoch. Zudem werden wir neue Möbel anschaffen, die später in der neue Schule ihren Platz finden. Auch beim Thema EDV gibt es Handlungsbedarf, es ist aber noch nicht klar, ob wir hier noch mal ins alte Gebäude investieren.

Grundsätzlich war der Anstieg der Schülerzahl durch die neuen Baugebiete absehbar. Muss sich Oberteuringen ankreiden lassen, zu spät gehandelt zu haben?

Es war klar, dass es wegen der zwei großen Baugebiete mehr Schüler geben würde. In gewissem Maße wurde das unterschätzt, eine gewisse Ungenauigkeit ist in diesem Bereich aber kaum zu vermeiden. Mit der Ankündigung des demografischen Wandels ist man ja ursprünglich eher von sinkenden Schülerzahlen ausgegangen. Zu spät gehandelt kann ich deshalb so nicht stehen lassen, vielmehr sind die heutigen Zahlen deutlich verlässlicher. Eine genaue Vorhersage der Schülerzahlen kann demnach erst erfolgen, wenn die Kinder bereits geboren oder bereits in die Gemeinde gezogen sind. Alles andere sind statistische Hochrechnungen mit großen Ungenauigkeiten. Auch wenn die Schule am alten Standort sofort umgebaut worden wäre, hätten wir einen Engpass bekommen. Und viele Kinder hätten während der Umbauzeit in Containern lernen müssen, wobei nicht mal klar war, wo wir diese hätten aufstellen können.

Gibt es schon Pläne für das zentral gelegene Areal, wenn die Schule umgezogen ist?

Nein. Es gibt hier noch keine konkreten Überlegungen, vielleicht ein paar kreative Ideen. Man kann sich hier vieles vorstellen. Vom Sozialwohnungsbau, klassischem Wohnungsbau bis hin zu öffentlichen Einrichtungen. Aber wir sind da noch nicht so weit. Für mich ist aber klar, dass wir dieses zentrale Grundstück seitens der Gemeinde nicht ohne Not hergeben werden.