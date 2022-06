Nepermuk Semmelmeier macht „Riesenblödsinn“ in der Mühle

Martin Müller-Reisinger ist am Samstag, 25. Juni, um 20 Uhr mit der „Ver(w)irrungen des Nepermuk Semmelmeier“ in der Mühle Oberteuringen zu Gast.

Dabei führt Nepermuk Semmelmeier, alias Martin Müller-Reisinger, die Besucher durch die Labyrinthe der Alltagskatastrophen und landet direkt in den Schwierigkeiten der alltäglichen Kommunikation – Verwicklungen und Verwirrungen, im Outfit von Comedy, Satire und Schauspiel, ein „schräg skurriler Riesenblödsinn“, frei nach Karl Valentin, heißt es in der Vorschau der Veranstalter.

Der Schauspieler Martin-Müller-Reisinger spielte in der Lindenstraße den Wolf Lohmeier, war schon im Tatort, in der SOKO Kitzbühel und im Winzerkönig auf dem Bildschirm und liebt besonders die Theaterauftritte. Im Freiburger Theater zählt er zu den Ensemblemitgliedern. Ein vielseitiger Schauspieler also, der gelegentlich als Nepermuk Semmelmeier zum Ausgleich dem satirischen Humor frönt.

Und weil es ihm in diesen, besonders für Künstler schwierigen Zeiten, besser geht als vielen, wird er auf die Gage verzichten. Sie soll dem künstlerischen Inklusionsprojekt „Clown Syndrom“ zugutekommen, das im Frühjahr 2023 einen Nachholtermin erhält. Karten zu 15 Euro im Vorverkauf gibt es im Rathaus Oberteuringen, Telefon 07546/29922. An der Abendkasse ab 18.45 Uhr kosten sie dann 17 Euro.