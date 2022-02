Narrenbaumsetzen in Bitzenhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei herrlichstem Sonnenschein stellte die Narrenzunft Bitzenhofen am Samstag, den 12. Februar, mithilfe des starken Narrenbaumteams das Langholz in die Senkrechte und bewahrte mit der vereinsinternen Open-Air-Veranstaltung die alte Tradition. Nach einjähriger Pause war die Freude bei den Zunftmitgliedern groß wieder das Häs tragen zu dürfen. Die Narrenzunft Bitzenhofen hofft, dass im nächsten Jahr ihr Narrenbaumsetzen in gewohnter Art und Weise stattfinden kann und freut sich auf das Wiedersehen. In diesem Sinne: „Bitz – Aho“ Foto: NZB