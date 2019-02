Närrischer Lindwurm schlängelt sich durch Bitzenhofen

„Bitz-Aho!“: Mehrere hundert große und kleine Narren haben am Samstagnachmittag das beschauliche Bitzenhofen in eine kleine aber feine Narrenhochburg verwandelt. Mit dem Fasnetsumzug vom Hof von „Gehrenbergeule“ Franz Keller hinunter zum Gasthaus Zweifel, haben die „Gehrenbergeulen“, der „Teuringer Rambour“ sowie die „Epfelbroggere“ samt kleinen Garde den Startschuss für die heimische Narrenzeit gegeben. „Schöner geht es nicht, Petrus mag die Bitzenhofener Narren“, stellte Komitée-Mitglied Sven Meyer freudig fest.

Bei traumhaftem Wetter mit Sonnenschein und blauem Himmel setzte sich um 14.02 Uhr, stimmungsvoll begleitet von den Klängen der Taldorfer Lumpenkapelle, die illustre Narrenschar der Narrenzunft Bitzenhofen-Oberteuringen samt zahlreichen Gästen und Freunden bergab in Bewegung, um das stolze, rund 22 Meter hochgewachsene Symbol der Bitzenhofener Fasnet an seinen Zielort zum „Gasthaus Zweifel“ zu bringen. „Nicht jedoch, ohne den ein oder anderen „technischen“ Zwischenstopp zu machen. Schließlich sind die Bitzenhofener Bürger sehr gastfreundlich, wenn es um Schnäpsle, Kaffee, Glühwein oder leckere Krapfen samt Kuchen angeht“, sagte Zunftmeister Stefan Amann mit einem schelmischen Lächeln, bevor um 14.32 Uhr die strammen und starken Männer vom Narrenbaum-Aufstellteam ihre Schwalben an den Stamm setzten, um diesen gemeinsam unter den Anfeuerungsrufen der bestens gelaunten Gästeschar um 14.41 Uhr ins rechte Lot zu stellen.

„Der prächtige Baum wurde dieses Jahr von CDU-Gemeinderätin Simone Müller gespendet, sicherlich nicht ohne kommunalpolitischen Hintergrund“, kommentierte Aman grinsend ob der Tatsache, dass bekanntlich im Mai Gemeinderatswahlen anstünden. Zudem habe man aus Rücksicht und Mitglied eigens für das Fasnetssymbol ein acht Meter tiefes Loch gegraben, damit dieses nur 22 Meter sichtbar und somit nicht mächtiger als dass der Taldorfer Narrenfreunde sei. Bevor die junge Garde ihr Können bravourös präsentierte, standen die kleinsten Narren im Mittelpunkt, die artig aber aufgeregt darauf warteten, den Stamm hochzuklettern, um vom Narrenring begehrte Naschereien zu ergattern. Viel Musik, beste Stimmung, Tanz und Fröhlichkeit bestimmten schließlich das bunte Treiben bis in die Abendstunden hinein.