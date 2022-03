Musikverein Oberteuringen hat starken Zusammenhalt

Für den Musikverein Oberteuringen ist das alljährliche Blütenfest rund um den 1. Mai nicht nur das Großereignis, das weit über die Gemeindegrenzen bekannt ist. Für den Traditionsverein ist das Maifest eine wichtige Einnahmequelle. Im Jahr 2020 hätte es zusammen mit dem 60. Jubiläum gefeiert werden sollen. Die Wurzeln des Musikvereins Oberteuringen (MVO) reichen sogar bis weit ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts zurück. Vorläufer des MVO war die Musikgesellschaft Teuringen, aus der 1924 der bis heute bestehende Verein gegründet wurde. Wie so viele andere Veranstaltungen mussten aber Fest und Jubiläum verschoben werden. Zunächst rutschte alles ins Jahr 2021, aber auch da machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Seit 2019 ist Felix Metzger Erster Vorstand des Vereins. Im Gespräch mit Gudrun Schäfer-Burmeister sprach er über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Verein.

Wie geht es dem Verein und den Mitgliedern nach zwei Jahren Corona?

Wir sind als Verein eigentlich gut durchgekommen. Wir haben eine sehr gute Gemeinschaft, das hat uns sehr geholfen. Es herrschte immer gute Stimmung, wir sind nicht resigniert.

Wie hat sich die Pandemie auf den Probenbetrieb ausgewirkt?

Teilweise haben wir im Freien bei einem Musikerkollegen auf der Pferdekoppel geprobt. Das war sehr schön, aber auch eine besondere Herausforderung für die Musiker und für unsere Dirigenten, die sich besonders ins Zeug gelegt haben.

Für Musiker ist auch immer die Frage wichtig, auf was probt man hin. Wir konnten zum Glück einige Sommer-Picknickkonzerte im Pfarrgarten der katholischen Kirche durchführen. Das Wetter hat jedes Mal gut mitgespielt. Alles in allem war es enorm wichtig, dass es überhaupt weiterging.

Seit 1961 bildet das Blütenfest in Oberteuringen jedes Jahr eine feste Größe am Wochenende um den ersten Mai. Wie ist die Lage für den Verein, nachdem nun schon zwei Jahre kein Blütenfest stattfinden konnte?

Aus Sicht des Wirtschaftsbetriebs des MVO ist es doppelt herb, da wir im Vorjahr große Renovierungs- und Umbaumaßnahmen an unserem Vereinsheim vorgenommen haben. Die finanziellen Vorleistungen sollten zu einem Großteil mit Blütenfest-Einnahmen ausgeglichen werden. Bei den Sommerkonzerten stellten wir Spendenboxen auf und die Trachtenkapelle konnte an zwei Veranstaltungen in der Gemeinde die Bewirtung durchführen.

2020 musste das Blütenfest ganz abgesagt werden, was den Verein sehr überraschend traf. 2021 haben wir versucht, uns mit Hygienekonzepten und Alternativformaten auf die veränderte Situation einzustellen. Aber da im Frühjahr die privaten Kontakte auf einen Haushalt plus eine Person eingeschränkt waren, mussten alle Ideen über den Haufen geworfen werden. Nicht einmal ein Livestream war möglich, da im Hobbymusikbereich keinerlei gemeinsame Proben erlaubt waren. So kam schließlich die Idee zustande, ein Blütenfest-Drive-in anzubieten und vorbestellte To-go-Boxen mit belegten Seelen, Wurstsalat und Getränken zu verkaufen.

Wie ist die Stimmung im Verein?

Die kleinen Aktionen haben ein wenig geholfen, aber finanziell ist es schon schwierig. Aber für die Gemeinschaft und die Emotionen war es positiv. Man hat gesehen und erlebt, wie stark die Einzelmitglieder zusammenhalten und wie gut wir improvisieren können.

Ein Tiefpunkt war die kurzfristige Absage des Adventskonzerts „4 in 1 Nacht“. In wochenlangen Vorbereitungen hatten wir kleine Ensemblekonzerte an zwei verschiedenen Standorten in der Gemeinde geplant. Die Trachtenkapelle wurde aufgeteilt in Sinfoniker, Big Band, Holzliebe und Brass. Je zwei Ensembles sollten nacheinander in der Kirche und in der Post spielen, die Zuhörer hätten von Ort zu Ort gehen können. Es war für 27. November 2021 geplant. Vier Tage vorher entschlossen wir uns zur Absage, da wir nicht wussten, wie wir die zu diesem Zeitpunkt geltenden 2G+ beim Publikum kontrollieren sollten. Das war ein hartes Bremsen, so als würde man mit Vollgas den Anker werfen. Alle Musiker hatten ihr Herz in diese Auftritte gesteckt. Für mich war es einer der schlimmsten Punkte neben der Absage des Blütenfestes.

Welche Pläne gibt es für 2022 und danach?

Die ersten Konzertanfragen sind hereingekommen. Es hat den Anschein, dass es auf Normalität zugeht. In einem normalen Jahr haben Trachtenkapelle und Jugendkapelle zwischen 20 und 30 Auftritte. Seit Anfang Februar proben wir wieder hier im Musikerheim. Wir sind glücklich, dass alle geimpft sind und niemand schwer erkrankt ist. Im Februar haben sich außerdem alle vor der Probe zuhause getestet, das wurde dann zu Beginn immer abgefragt. Das zeigt, dass jedem und jeder der Vereinszweck wichtig ist.