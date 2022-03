Musikverein arbeitet sich langsam zurück in die Normalität

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor gerade einmal 139 Tagen fand die Generalversammlung für das Jahr 2020 statt, schon wurde vom Musikverein Oberteuringen wieder eingeladen. Diesmal für 2021. Aus bekannten Gründen war auch das vergangene Jahr geprägt von Einschränkungen und Absagen. Der Vorsitzende Felix Metzger betonte aber, dass man auch diese Zeit wieder hervorragend bewältigt hat: „nämlich mit 1G: Gemeinsam“. So wurden diverse Aktionen organisiert, um den Ausfall der Haupteinnahmequelle „Blütenfest“ zumindest ein wenig zu kompensieren. Darunter ein Blütenfest-Drive-In mit Vesperverkauf, ein Kuchenverkauf und ein erfolgreicher Livestream. Der Vorstand zeigte sich aber auch zuversichtlich was das Blütenfest in diesem Jahr angeht. So stellte der Projektverantwortliche Martin Bottlinger eine Besonderheit zur 60. Ausgabe des Zeltfests einen selbstgemachten Gin aus Teuringer Apfelblüten vor.

Dirigent Fabian Zürn erklärte in seinem Bericht, dass es durchaus Höhen und Tiefen im musikalischen Kalender gab. Einerseits konnten die Open-Air-Konzerte im Pfarrgarten wieder aufgenommen werden, andererseits musste der Konzertabend mit 4 Ensembles der Trachtenkapelle wenige Tage vor der Veranstaltung aufgrund hoher Infektionszahlen in der Gemeinde abgesagt werden. Immerhin konnte man die erste Probe mit allen Musikern im „neuen“ Probelokal abhalten, nach 1-jähriger Verspätung.

Der Finanz-Bericht der Verantwortlichen Carina Benner fiel zwar positiver aus als im Vorjahr, trotzdem musste Sie wie schon beim letzten Kassiersbericht einen Verlust präsentieren. Die Vorbereitungen für das Blütenfest lassen die Verantwortlichen jedoch optimistischer in die finanzielle Zukunft schauen.

Bürgermeister Ralf Meßmer wies auf die besondere Verantwortung des Vorstands bezüglich Veranstaltungen in Corona-Zeiten hin. Besonders für die kurzfristige Absage des Konzerts zollte er Respekt. Turnusgemäß durfte er auch Neuwahlen der Vorstandschaft durchführen. Hier hat sich lediglich beim Amt des Schriftführers eine Änderung ergeben: Tobias Glückler löst Heike Schorpp ab.

Im Namen des Blasmusikverbands durfte Egbert Benz anschließend einige Ehrungen vornehmen. Für 10 Jahre aktives musizieren wurden geehrt: Ramona Bottlinger, Michaela Metzger, Pia Rose und Robin Sprenger. 20 Jahre: Birgit Locher und Johannes Moosmann. 30 Jahre: Jörg Amann. Für 50 Jahre aktives Musizieren wurde Rudolf Weißhaupt geehrt.