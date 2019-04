Musiker stehen in den Startlöchern

Einer der kulturellen Höhepunkte im Vereinsleben der Rotach-Gemeinde steht in den Startlöchern: Der Musikverein Oberteuringen feiert von Freitag, 26. April, bis Mittwoch, 1. Mai, sein 59. Blütenfest auf dem Festgelände neben den Sportanlagen. An fünf Tagen – nur am Montag gibt es eine Verschnaufpause – können Blütenfest-fans bei Blasmusik, Oldies und Partyklassikern bis zum Rock’n‘Roll gemeinsam feiern. Es ist sowohl musikalisch als auch kulinarisch wieder für jedes Alter etwas dabei.

Er habe das Blütenfest als zweiter Vorstand schon seit 2015 miterlebt, sagt Felix Metzger. Doch in diesem Jahr führe er nach seiner Wahl den Musikverein zum 59. Blütenfest an und stellt dabei fest: „Es ist ein großer organisatorischer Aufwand, der hinter einem solchem Fest steht und ist deshalb sehr spannend für mich. Für mich ist in diesem Jahr vor allem klar geworden, das ohne solch einem eingespielten Team ein solches Fest nicht zu stemmen wäre.“

Das 59. Blütenfest beginnt am Freitag mit dem Vesperhock. Ab 17.30 Uhr startet die „junge Festzeltmucke“ mit der Jugendkapelle Oberteuringen unter der Leitung von Felix Amann. Gegen 19.30 Uhr spielt die Trachtenkapelle Oberteuringen unter der Leitung von Fabian Zürn auf. Beide Kapellen haben sich für den Vesperhock ein besonderes abwechslungsreiches musikalisches Programm einfallen lassen. Ab 22.30 Uhr steht eine Teuringer Legende in neuer Besetzung auf der Bühne – die „Bauernkapelle reloaded“. Sie präsentiert einen Mix der 1969er-Jahre mit aktueller Blasmusik.

Mit den „Dirndlknackern“ geht es am Samstag ab 21 Uhr weiter. Schon in den vergangenen fünf Jahren hat die Band für Stimmung gesorgt.

Der Sonntag steht wieder ganz im Zeichen der Blasmusik: Ab 11 Uhr serviert der Musikverein Berg musikalische Leckerbissen zum Frühschoppen. Gegen 14.30 Uhr gibt’s dann Kaffee und Kuchen zu den Klängen der Musikkapelle Tannau. Ab 18 Uhr stehen die Weinberg Musikanten auf der Bühne, um den Dämmerschoppen musikalisch zu begleiten.

Nach einer kleinen Verschnaufpause am Montag geht es dann flott weiter beim Tanz in den Mai mit der Band „Freibier“ am Dienstag, 30. April. Die sechsköpfige Formation hatte vergangenes Jahr eine erfolgreiche Premiere in Oberteuringen. Beginn ist ab 21 Uhr.

Großes Finale am 1. Mai

Viel Zeit zum Aufräumen bleibt den fleißigen Helfern nicht, denn bereits ab 11 Uhr geht es am Mittwoch, 1. Mai, weiter mit dem Frühschoppenkonzert, traditionsgemäß mit der Trachtenkapelle Oberteuringen unter der Leitung von Fabian Zürn. Ab 14.30 Uhr beginnt das Nachmittagskonzert mit der Musikverein Roggenbeuren und Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr spielen die La Paloma Boys.

„Es ist schön mitzuerleben, wie sich einige Wochen vor dem Fest die Vorfreude im ganzen Verein bemerkbar macht und jeder der Mitwirkenden viel Arbeit auf sich nimmt, um für die Gäste wieder ein besonders Fest zu veranstalten“, sagt der neue Vorsitzende Felix Metzger.