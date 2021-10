Musikalische Märchenstunde in der Mühle Oberteuringen

Ein herbstliches Musik-Highlight verspricht der klassische Liederabend am Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr in der Oberteuringer Mühle zu werden. Das Programm der Sopranistin Regine Sturm und des Pianisten Christoph Declara trägt den Titel „Märchenstunde“.

Zu Gehör kommen laut Veranstalter Lieder und Klavierstücke von Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn und Wolf. Der Begriff „Märchen“ werde dabei relativ weit gefasst: Es handele sich um allerlei fantastische Geschichten und Erzählungen, welche von den Komponisten der Romantik vertont wurden. Die Sängerin Regine Sturm ist in der Region geboren und absolvierte ihr Musikstudium am Mozarteum in Salzburg und am Sydney Conservatory of Music. Christoph Declara debütierte mit 14 Jahren und war seither regelmäßig Solist bei Orchestern im In- und Ausland.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Raiffeisenbank Oberteuringen oder im Bürgerservicebüro, Rathaus Oberteuringen. Eine Reservierung ist auch unter Telefon 07546 / 299 22 oder online unter www.muehle-ot.de/reservierungen möglich. Es gelten die 3G-Regeln.