Musikalische Entführung nach Spanien

„Dos Mundos“ – Paddy Brohammer und Melanie Munoz – entführen am Samstag, 17. November, um 20 Uhr in der Oberteuringer Mühle mit Gitarre und Gesang in das musikalische Spanien.

Spanien, das bedeutet viel Sonne, berauschende Fiestas, gutes Essen und Wein und ein bisschen Urlaubsfeeling im grauen November, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Unter dem Titel „i Aficionado“ präsentieren die beiden Künstler einen mediterran-temperamentvollen Abend mit Geschichten und Liedern der sephardischen Juden, vertonte Texte des Dichters Garcia Lorca, Lieder über die Schönheit Asturiens, katalanische Volkslieder, feurige Rumbas und Sevillanas.

Mit viel Humor erzählen sie in ihrem Programm dazu spannende Geschichten und persönliche Anekdoten, bei denen sie sich auch mal gegenseitig auf die Schippe nehmen. Karten im Vorverkauf gibt es im Rathaus Oberteuringen, unter Telefon 07546/299 22, bei der Raiffeisenbank Oberteuringen oder online unter www.muehle-ot.de, das Abendkassentelefon ist ab 18.45 Uhr besetzt: 07546/200 57.