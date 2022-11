Mütter aus dem Bodenseekreis sammeln Geschenkpakete für bedürftige Kinder

Therapie und Pädagogik am Bodensee, Dornierstraße 126, Friedrichshafen (Annahme nach Absprache per Whatsapp unter 0177/4444295 oder unter info@thpb.de

Sechs junge Mütter aus Oberteuringen und Umgebung sammeln dieses Jahr wieder Weihnachtsgeschenke, die dann regional an hilfsbedürftige Kinder im Bodenseekreis verteilt werden. Die Organisation „Herzenssache Bodenseekind“ findet nun zum zweiten Mal statt. Anders als im letzten Jahr, werden diesmal keine Wunsch-Erfüller gesucht, die den Kindern spezifische Wünsche erfüllen, sondern fertiggepackte Geschenkpakete gesammelt.

Die Idee zu der Weihnachtsaktion kam den Müttern Anja Maxand, Tanja Buchta, Melanie Rossi, Viktoria Kracheel, Denise Dorner und Natascha Baum, als sie einen Artikel über bedürftige Kinder gelesen hatten.

„Wir haben letztes Jahr in ganz Deutschland eine Aktion gestartet, bei der sich Kinder etwas wünschen konnten und wir dann Leute gesucht haben, die diese erfüllen. Bei unserer diesjährigen Weihnachtsaktion wollen wir uns auf die Region konzentrieren“, berichtet Manxand. „Der Grund dafür ist, dass wir gemerkt haben, dass es auch hier in der Region viele bedürftige Menschen gibt“, sagt Buchta.

Pakete können bis 10. Dezember abgegeben werden

Die Pakete können noch bis zum 10. Dezember bei sechs Annahmestellen abgegeben werden und gehen dann an regionale Einrichtungen und soziale Organisationen in der Region rund um Oberteuringen, Friedrichshafen, Markdorf und Ravensburg.

Ebenso kann man auch gut erhaltene gebrauchte Artikel verschenken. Anja Maxand

So ist geplant, dass die Pakete beispielsweise an Kinderheime, den Kinderschutzbund oder an Tafeln gehen. Auch an die Reischmann Stiftung, die sich um Familien in Not kümmern, werden Pakete verteilt.

So kann man selbst die Aktion unterstützen

Wer die Aktion selbst unterstützen möchte, kann dafür einen Karton oder eine Geschenktüte mit den Geschenken seiner Wahl verpacken. Der Inhalt kann zum Beispiel kleine Spielsachen, Bücher, Kuscheltiere, Schreibutensilien sowie auch Hygiene und Babyartikel sein.

Wichtig ist, dass das Geschenk für den Transport gut verpackt ist. Zudem muss das Paket mit Geschlecht und Alter beschriftet sein, damit klar ist, an welches Kind das Geschenk verteilt werden kann. Es können Kinder von null bis 17 Jahren beschenkt werden. „Ebenso kann man auch gut erhaltene gebrauchte Artikel verschenken“, sagt Maxand. „Jeder gibt das, was er kann und möchte“, ergänzt Buchta.

Bisher 50 Geschenke bei Familie Maxand

Bisher lagern rund 50 Geschenke bei Familie Maxand. Jedoch sind die meisten Geschenke an jüngere Kinder adressiert. Für die Jugendlichen haben die Mütter deshalb eine Spendenkasse in der Bäckerei Schmatz in Bitzenhofen aufgestellt.

Von dem gesammelten Geld wollen die Mütter Kinogutscheine und Knabbereien für Teenies kaufen. „Unser Ziel ist es, so viele Kinderaugen wie möglich zum Strahlen zu bringen“, sagt Maxand.

Mehr Informationen zu der Aktion gibt es auf dem Instagram Account herzenssache_bodenseekind oder bei Fragen an die E-Mail-Adresse herzenssache-bodenseekind@web.de