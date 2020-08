Müllsünder zeigt Geschlechtsteil

Ein Unbekannter hat sich am Mittwochabend auf einer Wiese in Verlängerung der Ziegelmüllerstraße in Oberteuringen vor einem 23-jährigen Passanten entblößt. Der 23-Jährige sprach den Mann gegen 19 Uhr an, als dieser auf der Wiese illegal Müll entsorgte. Da sich der Schmutzfink, wie es im Polizeibericht heißt, offensichtlich dazu genötigt fühlte, den Kritiker zu beleidigen, pöbelte er ihn an, ließ provokativ die Hosen herunter und spuckte ihm im Anschluss gegen das Auto. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen der exhibitionistischen Handlung und Beleidigung gegen den Täter.