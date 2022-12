Mühle startet mit „Der Fünfte König“ ins neue Jahr

„Der Fünfte König“ heißt das Stück, mit dem die Kultur in der Mühle in Oberteuringen am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr in das neue Jahr startet. Das Stück von Claudius Hoffmann erzählt, abgeleitet von der Legende des Vierten Königs, die Geschichte des Straßenjungen Kleophas. Der Vierte König nimmt Kleophas, nachdem dieser ihn bestehlen wollte, mit auf seine Reise und beide folgen dem Stern von Bethlehem. Im Laufe der Reise entsteht eine wunderbare menschliche Verwandlung, in dem Kleophas erkennt, wie wichtig es ist seinem Herzen zu folgen, damit man seinen Stern findet. Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro im Rathaus Oberteuringen, Bürger-Service-Büro am St.-Martin-Platz 9, Telefon 07546/29922. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.