Mühle lädt zum Künstlerfest ein

Die Mühle Oberteuringen feiert 20 Jahre „Kultur in der Mühle“ und lädt dafür am Samstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr, (ab 18.30 geöffnet, mit Bewirtung) zu einem Künstlerfest ein. Dabei bietet das Mühlenteam den Zuschauern Höhepunkte aus Kabarett, Zauberei, Parodie, Comedy und Musik von hochkarätigen Künstlern, die schon viele Erfolge auf der Mühlenbühne feierten.

Für das spritzige Kabarett ist an diesem Abend Uli Boettcher zuständig, der in zwanzig Jahren mit jedem seiner Programme auf der Mühlenbühne stand. In seinem neuesten Programm sinniert er über die „Auszeit“ , die er sich irgendwann leisten will.

Wie eine Unterhaltungsshow á la Varieté früherer Jahre auszusehen hat, dafür ist Multitalent Tobias Gnacke der richtige Künstler. „Wer jagt gewinnt“ nennt er seine bunte Show mit Parodien prominenter Zeitgenossen, Bauchreden mit Klappmaulpuppen, und mit jeder Menge Quatsch und Musik.

Helge Thun, der Komiker im Maßanzug, ist auch zurück auf der Mühlenbühne. Vielseitig, amüsant, kurzweilig, denn der Wortspieler und Pointen-Poet mit Reimvorteil hat den Geist seiner Helden – Heinz Erhardt, Shakespeare, Goethe und seinen Opa – immer dabei.

Alex Hog ist nicht nur Veranstaltungstechniker, sondern auch Bandleader der Band Jamtastics. Er wird den Abend mit Unterhaltungsmusik begleiten. Mira Krause (Vocals), Roland Ruf (Gitarre, Vocals) und Alex Hog (Percussion) feiern Premiere als Trio, das sich extra für den Jubiläumsabend „erfand“.

Alex Hog gehört zum engen Freundeskreis und Förderer der Mühle. Seit September lässt er das Mühlengebäude zu jeder Veranstaltung in den schönsten Farben erstrahlen, symbolisch für das farbige Programm und weil es die „Kultur in der Mühle“ seit 20 Jahren gibt. Eine Plakatausstellung von mehr als 500 Veranstaltungen, ergänzt mit Plastiken von Kunst-Raum-Künstlern und eine spannende Endlos-Bildershow sind in der Galerie zu sehen.