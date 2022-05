Motorradfahrer und Sozia bei Unfall verletzt

Zwei leicht verletzte Personen und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag in Neuhaus ereignet hat. Eine 83 Jahre alte Audi-Lenkerin wollte die B 33 von der Teuringer Straße in die Ziegelmüllerstraße überqueren, dabei übersah sie ein von links kommendes Motorrad. Der 35-jährige Zweiradfahrer versuchte noch abzubremsen und auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Audi jedoch nicht mehr verhindern.Beim Zusammenstoß und dem folgenden Sturz zogen sich der 35-Jährige und seine Sozia glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Rettungsdienste brachten die beiden in eine Klinik. Die Unfallverursacherin blieb laut Polizei unverletzt. Am Auto beläuft sich der Sachschaden auf rund 4500 Euro, am Motorrad rund 500 Euro geschätzt.