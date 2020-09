Eine Motorradfahrerin ist am Dienstag gegen 12 Uhr in Oberteuringen auf ein vor ihr fahrendes Motorrad, das verkehrsbedingt bremsen musste, aufgefahren. Das Duo war laut Polizeibericht gemeinsam in Richtung Adenauerstraße unterwegs, als der vorausfahrende 62-Jährige bremsen musste, um einem Auto die Vorfahrt zu gewähren. Bei der Kollision der beiden Motorräder verletzte sich der Biker leicht. Die 58-jährige Unfallverursacherin erlitt eine Fraktur und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.