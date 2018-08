Nicht wie gewohnt am letzten Augustwochenende, sondern eine Woche später, nämlich am Sonntag, 2. September, und Montag, 3. September, feiert die Oberteuringer Feuerwehr – bereits zum 39. Mal – ihr Floriansfest.

Los geht es am Sonntag ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen mit musikalischer Begleitung der Teuringer Trachtenkapelle unter der Leitung von Fabian Zürn. Bei einem reichhaltigen Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten soll vor allem wieder ein geselliges Beisammensein im Mittelpunkt stehen. Für die Kinder haben die Floriansjünger wieder besondere Überraschungen parat. Am Montagabend gibt es dann wieder den beliebten Feierabendhock mit Musikanten der „Geburta Mucke“.

Lohmener Feuerwehr ist dabei

Die langjährige Tradition, das Floriansfest am letzten Augustwochenende zu veranstalten, musste in diesem Jahr unterbrochen werden. Den Grund dafür nannte Teuringens Feuerwehrkommandant Alexander Amann: „Wir waren vergangenes Wochenende mit einigen Kameraden bei unserer Partnergemeinde Lohmen zu deren Jubiläumsfeier.“ Die Teuringer hätten die sächsischen Feuerwehrkameraden im Osterzgebirge mit ihrem Oldtimerfahrzeug LF8 überrascht, meinte Amman. Im Gegenzug werden an diesem Wochenende wie gewohnt die Lohmener Floriansjünger in Oberteuringen dabeisein. Und hoffentlich hat der Oldtimer dann auch die Rückfahrt gut überstanden, um sich zusammen mit den übrigen Einsatzfahrzeugen der Teuringer Wehr den Gästen zu präsentieren. Vor allem für die Kinder bieten diese Fahrzeuge eine besondere Attraktion. Denn als kleine Feuerwehrmänner können sie sich mal hinter das Riesenlenkrad des Feuerwehrautos setzen, das Blaulicht anschalten und gesteuert von einem großen Feuerwehrmann eine Runde durch Oberteuringen drehen. Für die Großen wird währenddessen auch gesorgt sein. Kommandant Alexander Amann und sein bewährtes Team haben wieder alle Vorbereitungen getroffen, um ihren Gästen einen gemütlichen und auch stimmungsvollen Tag zu bereiten.

Traditionell endet das 39. Floriansfest dann am Montagabend mit dem Feierabendhock ab 18 Uhr, wobei die ofenfrischen, schwäbischen Dinnete wieder der kulinarische Renner sein werden. Mit der Verlegung haben die Teuringer Feuerwehrmänner eigentlich alles richtig gemacht, denn nach dem verregneten, nasskalten Wochenende soll es kommenden Sonntag und Montag wieder richtig schön werden.