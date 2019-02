Mit dem Narrenbaumstellen beginnt die Fasnet

„’S goht degege“: Mit dem Narrenbaumstellen leiten die Rechbergböcke und die Schalmeien der Narrenzunft Hefigkofen die heiße Phase der diesjährigen Fasnet ein. Am kommenden Samstag, 23. Februar, ein. Ab 13.30 Uhr trifft sich das närrische Volk zusammen mit befreundeten Zünften in der Hainwinkelstraße, um mit dem Baum unter musikalischer Begleitung der Lumpenkapelle Taldorf, einer Abordnung der Teuringer Trachtenkapelle, und weiteren Lumpenkapellen zum Hof der Familie Kopp in der Kornstraße zu ziehen. Dort werden sie von Zunftmeister Christian Gührer und seiner Gefolgschaft begrüßt.

Nach dem Aufstellen des bunt geschmückten Baumes ist aber noch lange nicht Schluss, denn: Was unterscheidet das Narrenbaumstellen der Hefigkofer Zunft von den anderen Narrenzünften im Umkreis? Die Antwort liegt klar auf der Hand: Es ist das anschließende „All-Bott-Programm“ in der Rechbegschenke, gleich gegenüber des Aufstellplatzes, das das Hefigkofer Narrenspektakel alljährlich immer wieder aufs Neue so einzigartig werden lässt.

Narren und Gemeinderäte

Eine Truppe engagierter und hochmotivierter Zunftmitglieder hat sich dabei bestimmt wieder so einiges einfallen lassen. Viel Platz einnehmen werden dabei sicherlich die in diesem Jahr bevorstehenden Gemeinderatswahlen. So dürfte über potenzielle Kandidaten einiges zu erfahren sein. Auch das Geheimnis um „7 Frauen - allein im Wald" wird in der Schenke gelüftet. Spätestens beim Landfunk kommen alle Neuigkeiten rund ums Dorf ans Licht.

Die Narrenjugend bereitet zudem einen kleinen Sketch vor und die Besucher dürfen sich auch f über den Gastauftritt der Bitzenhofer Kindergarde freuen. Wie in jedem Jahr haben die Rechbergböcke in der beheizten Schenke für ausreichend Getränke und Speisen gesorgt.

Das Programm

Die Fasnet wird in Hefigkofen am Samstag eingeläutet: Treffpunkt am Aufstellplatz in der Hainwinkelstraße ist am Samstag, 23. Februar, ab 13.30 Uhr, um von dort aus gemeinsam zum Hof der Familie Kopp in der Kornstraße zu ziehen. Nach dem Narrenbaumstellen geht es über die Straße zum Hof der Familie Schuhmacher in die Rechbergschenke, in der das närrische Volk das berühmte „All-Bott-Programm“ erwartet. Mit dem Erwerb eines Loses kann auch an der Narrenbaumverlosung teilgenommen werden. Am Donnerstag, 28. Februar, startet um 19.30 Uhr der Hemdglonker-Umzug am Gasthof „Adler“ (Kornstraße 1). Mit Musik und Krachmacher-Instrumenten ziehen die Glonker in die Halle Schrodi . Dort erwartet sie DJ TOPMIX mit stimmungsvoller Partymusik. Die Kapellen Rambassler, Fötzlesbrass, Froschties und die Lumpenkapelle Eschach haben auch ihren Auftritt angekündigt.