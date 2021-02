Ministerium fördert Entwicklung einer Smart-City-Leitstelle

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert die Ihse GmbH aus Oberteuringen bei der Entwicklung einer Smart-City-Leitstelle im Rahmen des Förderprojekts Alfried. Alfried steht für automatisiertes und vernetztes Fahren in der Logistik am Testfeld Friedrichshafen. Ziel des Gemeinschaftsprojekts unter der Leitung des instituts für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) ist die Entwicklung eines umfassenden, komplexen Mobilitätssystems, wie Ihse in einer Pressemitteilung schreibt.

Die mitwirkenden Firmen und Forschungsinstitute haben sich zum Ziel gesetzt, ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Mobilitätssystem mittels automatisierten und vernetzten Fahrens zu entwickeln. Der innerstädtische Verkehr soll durch Verkehrsfluss- und Routenoptimierung l entlastet werden. Auf diese Weise werden laut Ihse etwa Staus zukünftig reduziert und Anrainer entlastet.

Zur Problemlösung entsteht eine einzigartige Kooperation zwischen verschiedenen Technologieführern und Spezialisten aus Forschung und Entwicklung. Die Zielsetzung ist die Entwicklung neuer Technologien und deren Erprobung im Realverkehr des Testfelds Friedrichshafen anhand des innerstädtischen Warentransports. Dabei geht es laut Ihse nicht um die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, sondern um das Fundament einer technologischen Infrastruktur, die einen heterogenen Verkehr der Zukunft mit traditionellen und autonomen Verkehrsteilnehmern, inklusive ÖPNV, optimiert und steuert.

Die Ihse GmbH leitet innerhalb des Projektes das Arbeitspaket Smart-City-Leitstelle. Dafür entwickelt Ihse ein Konzept für eine zukünftige Leitstelle, welche im Rahmen des Demonstrations- und Innovationslabors umgesetzt und evaluiert wird. Das Demonstrations- und Innovationslabor wird im Regionalen Innovations- und Technologietransferzentrum (RITZ) im Häfler Fallenbrunnen angesiedelt sein.

Im Testfeld Friedrichshafen entstehen viele Daten von unterschiedlichen Partnern etwa durch smarte Infrastruktur, durch den Verkehr selbst aber auch durch Metadaten wie Informationen zu Baustellen oder Rettungseinsätzen. Diese Informationen werden in der Leitstelle zu einem lokalen „Datenraum Mobilität“ für die Region Friedrichshafen zusammengefügt und ausgewertet. Auf Basis dieser Informationen soll anschließend eine Handlungsempfehlung abgeleitet werden, welche eine optimale Verkehrsroute auswählt.

Eine besondere Herausforderung der Leitstelle stellt die Integration der unterschiedlichen Daten der verschiedenen Partner und die Entwicklung eines Cyber-Security-Konzepts dar, das die Sicherheit sämtlicher eingebundener Daten gewährleistet. Dafür werden spezielle Geräte entwickelt, entsprechend der sogenannten KRITIS-Kriterien für kritische Infrastrukturen.

„Wir freuen uns über das Vertrauen und die Wertschätzung, die der Firma Ihse durch die Förderung entgegengebracht werden“, erklärt Ihse-Geschäftsführer Enno Littmann. „Mit der Smart-City-Leitstelle im Demonstrator werden wir zeigen, welches Potenzial in Leitstellen steckt, um das autonome Fahren im Realverkehr zu ermöglichen, und wie diese Leitstellen gegen Cyberattacken gesichert werden können. Zusätzlich bieten wir interessierten Bürgern in der Leitstelle einen Einblick in die Arbeiten am Testfeld Friedrichshafen. Die Erkenntnisse aus dem Projekt werden uns helfen, gezielt auf die Anforderungen des künftigen Verkehrs hin maßgeschneiderte Lösungen für Smart-City-Leitstellen zu entwickeln.“