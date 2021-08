Mini-Fahrerin verursacht Unfall

Nach einem Verkehrsunfall, den mutmaßlich eine bislang nicht bekannte Fahrerin eines weißen Mini auf der K 7735 zwischen Oberteuringen und Ittenhausen verursacht hat, ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen. Wie eine 29-Jährige über die Internetwache mitteilte, sei sie am Montag gegen 16.45 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse in Richtung Ittenhausen unterwegs gewesen, als ihr die Mini-Fahrerin auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Nur durch ein Ausweichmanöver habe die 29-Jährige einen Frontalzusammenstoß verhindern können. Wie sie schreibt, habe sie in der Folge jedoch selbst die Kontrolle über ihren Wagen verloren, schleuderte über die Straße und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Die Mini-Fahrerin setzte derweil ihre Fahrt unbehelligt fort. Durch das Manöver erlitt die Mercedes-Fahrerin laut Polizeibericht leichte Verletzungen.