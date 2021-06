Die Mediathek am Teuringer wird ab 30. Juni wieder geöffnet. Zur Unterstützung von Leiterin Sarah Zwerger werden noch Ehrenamtliche gesucht. Vorerst sind die Öffnungszeiten am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und am Donnerstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr vorgesehen, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt wurde.