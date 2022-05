Mayer-Lay informiert sich über Möglichkeiten der Teilhabe

Der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Bodensee, Volker Mayer-Lay, besuchte die Geschäftsstelle der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung Bodensee-Oberschwaben (EUTB) und deren Leiter, Thomas Schalski, in Oberteuringen. Bereits seit 2018 kümmert sich Schalski in präsenz, am Telefon oder per Videoschalte um die Belange von Menschen mit Behinderungen und um Menschen sowie deren Angehörige, die Fragen zu Rehabilitation und Teilhabe haben – im Bodenseekreis und darüber hinaus. Unterstützt wird er durch seine Frau Anita Schalski, die als selbständige Pflegeberaterin arbeitet. Wichtig seien bei dieser Arbeit der regelmäßige Kontakt mit den Betroffenen sowie der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Die Betreuung laufe in vielen Fällen mehrere Jahre. Besonderen Wert legen die Schalskis darauf, den Betroffenen auf Augenhöhe zu begegnen, da es gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen sehr wichtig sei, selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können. Häufig wüssten viele Betroffene nämlich überhaupt nicht, welche Leistungen ihnen zustehen oder welche Hilfsmaßnahmen ihnen den Alltag erleichtern könnten.

„Es war mir ein besonderes Anliegen, mich über die Angebote in unserer Region, die Menschen im Fall einer derartigen Herausforderung haben, zu informieren. Und es war sehr erfreulich, zu erfahren, dass es gerade in diesem Bereich in den letzten Jahren massive Verbesserungen gegeben hat“, so Mayer-Lay. So lege beispielweise das in Schritten bis 2023 in Kraft tretende Bundesteilhabegesetz (BTHG) für Menschen mit Behinderungen mehr Möglichkeiten zur Teilhabe und Selbstbestimmung fest. Im BTHG ist dabei auch die Einrichtung der EUTB-Beratungsstellen verankert, welche vom Bund finanziert werden. Der Bundestagsabgeordnete würdigte das Engagement vor Ort: „Einrichtungen wie die EUTB sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Beratungslandschaft und eine wichtige Anlaufstelle für Bürger in unserer Region.“