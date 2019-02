Manne Lucha besucht das Haus am Teuringer

Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha ist am Freitag nach Oberteuringen gekommen, um sich ein Bild vom Haus am Teuringer zu machen. Terminliche Überschneidungen hatten verhindert, dass er bei der Eröffnung dabei war. „Hier ist ein sozialer und gesellschaftlicher Mittelpunkt geschaffen worden“, beglückwünschte er Bürgermeister Ralf Meßmer, der ihn mit einigen Gemeinderäten und Mitarbeitern durch das 14,5 Millionen Projekt der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau führte.

Im „2020 Förderprojekt“ des Landes war das Haus am Teuringer noch nicht berücksichtigt, da die Ressourcen begrenzt waren. Lucha ermunterte den Bürgermeister aber, am Ball zu bleiben um beim nächsten Mal dabei sein zu können. Ralf Meßmer stellte die einzelnen Einrichtungen im Haus und mit dem Blick auf das Pflegeheim in der Nachbarschaft vor und lobte die Zusammenarbeit, einige „Problemchen“ würden aufgearbeitet. So nutzen Kindergarten und Bildungs-, Begegnungs- und Förderzentrum (BBF) den Garten gemeinsam, in die Bücherei sind auch Menschen mit Behinderung Kunden.

„Was ich hier so sehe entspricht dem Charakter des Zusammenlebens“, nämlich Wohnen, Begegnen, Gestalten, erinnerte Manne Lucha an den Verein „Bürger für Bürger“ in Oberteuringen. „Wir brauchen Verantwortlichkeiten“, kündigte der Minister an, Beteiligungsprozesse stärken zu wollen, nachdem man leider nicht das schwedische Sozialstaats-Modell habe. In Einrichtungen wie dem Haus am Teuringer könne Vielfalt erlebt werden.

Herrmann Engbers, der BBF-Wohnbereichsleiter der Liebenau-Teilhabe, lobte die Gemeinde, auf die Einrichtung gut vorbereitet gewesen zu sein. „Wir sind mit offenen Armen empfangen worden“, sagte er. Der Marktplatz mit Mediathek, Café und 20 Wohnungen nach dem Konzept Lebensräume für Jung und Alt, ein Haus für Kinder zwischen einem und sechs Jahren, der Familientreff sowie der BBF für die Tagesstruktur für zwölf Menschen mit Behinderung sind Teil des Projekts. Wissenschaftlich begleitet hat das Haus am Teuringer Professorin Sigrid Kallfass von den Steinbeis-Transferzentren Sozialplanung, Qualifizierung und Innovation