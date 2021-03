Mann randaliert in Oberteuringen bei der Ex-Partnerin

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen musste ein 57-jähriger Mann die Nacht von Sonntag auf Montag verbringen, da er an der Wohnanschrift seiner Ex-Partnerin randaliert hatte und einem Platzverweis nicht nachgekommen ist. Bereits am Sonntagnachmittag schlug er mit den Händen gegen die Tür, woraufhin die Frau die Polizei verständigte. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, woraufhin er die Örtlichkeit zunächst verließ. Stunden später stand er jedoch erneut vor der Tür. Da er erheblich alkoholisiert war – eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,8 Promille – und mit weiteren Störungen zu rechnen war, musste er in Gewahrsam genommen werden, heißt es im Polizeibericht.