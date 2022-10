„Mama, ich habe eine Frau totgefahren“ - Betroffene Familie berichtet von Schockanruf

Daher rät die Polizei:

Bleiben Sie ruhig, egal, was Ihnen am Telefon erzählt wird. Die Polizei ruft niemals bei einem Notfall an und verlangt Bargeld oder Wertgegenstände.

Beenden Sie das Gespräch und legen ohne viele Worte auf

Kontaktieren Sie schnellstmöglich die Polizei.

Seniorinnen und Senioren mit altklingenden Namen und kurzen Festnetznummern sollten den Eintrag aus dem Telefonbuch löschen.

Bei Traueranzeigen nur die Namen der trauernden Personen angeben und auf Angaben wie „dein Ehemann“, „deine Ehefrau“ oder „deine Kinder“ verzichten

Bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Kontakten, die von einem Notfall angehöriger Personen berichten und Geld verlangen, hellhörig werden. Den Kontakt blockieren und die Polizei informieren