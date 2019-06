Magie mit Magnus André in der Mühle

Comedian, Bauchredner und Zauberkünstler Magnus André tritt am Samstagabend um 20 Uhr im Kulturhaus Mühle auf. Auf seinem breit gefächerten Repertoire fußt auch der Titel des Programms „Surprise“. So dürfte er sein Publikum mit einem abwechslungsreichen Abend überraschen, wenn er zwischen Zaubertricks, Stand-up-Comedy-Einlagen und seinen sprechenden Handpuppen wechselt. Wie es dem Publikum gefällt, kann er vermutlich ebenfalls gleich selbst und ganz ohne zu fragen, herausfinden, denn Magnus André versteht auch die Kunst des Gedankenlesens und will sie am Samstag an einigen Zuschauern vorführen. Karten gibt es an der Abendkasse für jeweils 17 Euro. Im Vorverkauf sind sie für 15 Euro im Rathaus sowie bei der Raiffeisenbank erhältlich.