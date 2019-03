Lustvolle Griffe in die Kunstgeschichte

„Leicht und schön“ hat der Künstler Erhard Haller seine Ausstellung mit farbenfrohen Bildern voller Witz und Hintersinn genannt, die er am Freitagabend in der Mühle-Galerie eröffnet hat.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass in der Mühle ein Künstler ausstellt, der an der Kunstakademie München studiert hat, Meisterschüler der Malerei beim Surrealisten Mac Zimmermann und dort bis 1980 Vollzeitassistent mit Lehrauftrag war. Persönliche Kontakte haben den Künstler, der nach Jahren in München und Starnberg 2014 nach Meersburg gezogen ist und jetzt in Markdorf lebt, nach Oberteuringen gelockt. „Als ich zum ersten Mal die Räumlichkeiten gesehen hab, war ich hin und weg“, sagte er bei der Vernissage: „Sie sind wunderbar zum Bespielen mit der ganzen Bandbreite, die mich bewegt.“ Und dafür schöpft er aus der Kunstgeschichte, aus dem imaginären Museum in seinem Kopf, einem Fundus, aus dem er Dingen, die ihn berühren, ein Gesicht geben möchte. Es sei eine lebenslange Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem, was ihn berührt, ein lebendiger, assoziativer Fluss: „Es entsteht in mir selbst, will heraus.“ Das Sich-Durcharbeiten zur freien Assoziation schaffe immer neue Überraschungen: „Wir müssen Schöpfer und Interpret sein.“ Diese Offenheit für Überraschungen setze ein differenziertes Handwerk voraus – der Grund, dass er in wechselnden Techniken arbeite, ob Low Key in satten, dunklen Farben oder High Key in heller, zarter Farbigkeit. Gefährlich sei es, stehen zu bleiben, für sich selbst einen Schlusspunkt zu setzen, schön dagegen sei es, immer wieder aufzubrechen, sich zu öffnen, damit ein lebendiger Fluss bleiben kann. Es gebe so vielfältige Möglichkeiten, sinnliche Momente zu zeigen. Er will nicht erzählen, sondern alles malerisch ineinandergreifen lassen.

Spannend ist es, auf den Bildern das Spiel mit verschiedenen Ebenen zu verfolgen. In seinem ganz eigenen Stil „reitet er durch die Kunstgeschichte“, zitiert Malerikonen wie Rembrandt, erinnert an üppige Picasso-Schönheiten, malt lustvoll eine sinnliche Venus, lässt einen Flamencogitarristen mit flammendem Auge vor üppigen Brüsten spielen oder eine kühle Schöne einem Ukulelespieler über die Schulter blicken. Ernst blicken drei Masken auf seine Lindenholzskulptur „Eva im Sonntagskleid“. Ringsum ist man auf den Bildern in der Mühle von einem bunten, lustvollen Völkchen umgeben, das neugierig beäugt werden will. Vielleicht erfreut man sich ja am „Sektfrühstück“, dem eine Schöne mit Zigarette im Mund mit Messer und Gabel zu Leibe rückt.