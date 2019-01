Das war ein Tag, wie ihn sich der Jubilar nicht besser hätte wünschen können. Gäste aus Kirche und Welt, viele Freunde, Nachbarn und langjährige Weggefährten füllten die gute Stube des Hauses, natürlich auch seine große Familie war da, um mit Wilhelm Veeser seinen 90. Geburtstag zu feiern. Bürgermeister Ralf Meßmer überbrachte einen Geschenkkorb, die Glückwünsche der Gemeinde Oberteuringen und von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und natürlich ließ es sich auch Musikverein nicht nehmen, am Abend ein Geburtstagsständchen zu spielen.

Lustig und lebensfroh sei ihr Vater immer schon gewesen, berichtet Veesers Tochter Petra Friedl. Dass sich daran auch im fortgeschrittenen Alter nichts geändert hat, davon konnten sich die vielen Gratulanten und Festgäste ein eindrückliches Bild machen. Gut gelaunt hatte Wilhelm Veeser natürlich jede Menge zu erzählen – etwa von den Zeiten, als er als junger Mann einen 58er Opel mit Weißwandreifen sein Eigen nennen durfte. „Ich war sehr gefragt, um damit die Mädle nach manchem Festle heimzufahren“, meint er verschmitzt.

Fünf Kinder haben er und seine leider viel zu früh verstorbene Frau Resi großgezogen. Inzwischen darf sich der rüstige Jubilar auch über fünf Enkelkinder freuen. Nach wie vor wohnt er in seinem Elternhaus, in dem er und seine sieben Geschwister aufgewachsen sind. Bis heute hilft er fleißig mit auf dem Hof, den er vor 25 Jahren an seinen Sohn Willi übergeben hat – auch wenn er nach einer Herz-Operation im vergangenen Jahr ein wenig kürzertreten muss. „Ich habe es immer gern gemacht“, sagt Wilhelm Veeser – um lachend hinzuzufügen: „Auf die Obstbäume steige ich zwar nicht mehr, aber ich kümmere mich immer noch um die zehn Hühner, die wir für den Eigenbedarf an Eiern nach wie vor halten.“

„Wer rastet, der rostet“ war immer die Devise von Wilhelm Veeser, der nach wie vor noch selber kocht, aber auch eine Einkehr im Wirtshaus und einen leckeren Wildschweinbraten zu schätzen weiß. Für sein Oberteuringen hat sich der 90-Jährige in vielen Funktionen stark gemacht hat. Er war Aufsichtsratsmitglied der BAG Oberteuringen eG, war lange Jahre im Kirchengemeinderat, hat das Pfarrzentrum bei Veranstaltungen betreut, war fast 50 Jahre Mitglied der Feuerwehr und hat seinem Musikverein jahrzehntelang als rühriger Fahnenträger die Treue gehalten. Ein Fest ohne Wilhelm Veeser? Das ist in Oberteuringen nach wie vor kaum denkbar. Und wenn die Gesundheit des Jubilars mitmacht, dann soll das auch eine ganze Weile noch so bleiben.