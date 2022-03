„Lügen und andere Wahrheiten“ - Politsatire mit Uli Masuth

Mit seinem Programm „Lügen und andere Wahrheiten“ kommt der Weimarer Uli Masuth am Samstag, 12. März, in die Mühle nach Oberteuringen. Masuth beleuchtet Wahrheit und Lüge im Privaten wie im Öffentlichen und im Internet satirisch und musikalisch. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Oberteuringen, Telefon 07546 / 29922, in der Raiffeisenbank Oberteuringen sowie online unter muehle-ot.de oder an der Abendkasse. Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Coronaregeln.