Lieber ein Königskind als ein böser Räuber sein

Trotz des wunderschönen Herbstwetters sind die jungen Familien am Martinusfest der katholischen Kirchengemeinde in Scharen mit ihren Kindern in den Postsaal gekommen, um das Kindermusical „Nicht wie bei Räubers...“ zu erleben. Zu Gast war die Immanuel Musicaltour der Immanuel Kinder- & Jugendarbeit aus Ravensburg, die mit ihrem Auftritt in Oberteuringen anlässlich des Patroziniums ihre Tournee erfolgreich abgeschlossen hat.

Wenn schon der Titel Einblicke in das Leben „bei Räubers“ verspricht, dann ist schnell das Interesse der Kids geweckt. So ein richtiges Räuberleben, bedeutet das nicht, dass man all das tun darf, was Papa und Mama einem ständig verbieten? Ganz so leicht hat es Tom, der Held des Musicals (prächtig gespielt und gesungen von Rufus Kirchmaier), bei Räubers aber nicht.

Weil er dünn und klein und schwach ist, mobben ihn die anderen auf fiese Art, missbrauchen ihn als Prügelknaben – bis er wundersam weggeholt wird, ausgetauscht gegen den Sohn des Königs. Mit dem treiben die Räuber es noch viel ärger, er wird misshandelt, am Ende getötet. Unschwer ist die Parallele zum Kreuzestod Christi zu erkennen. Der junge Tom aber erfährt am Hof des Königs, wie herzlich er dort willkommen ist. „König des Himmels und der Erde“ nennen die „Königskinder“ den König in einem Song, und der kann auch seinen Sohn wieder zu sich holen. Der König, ein großer Mann im weißen Gewand mit gepflegtem Bart ist die Verkörperung des Guten, unschwer als Gottvater zu sehen, der Tom seine Vaterliebe schenkt. Auch Engel kommen vor, anders als man sie sich vorstellt.

Vieles ist hier anders. Tom wird lernen, nicht mit Gewalt, sondern mit der Macht des Königs zu kämpfen, ihn hinter sich zu wissen. Der beste Gag: Eine einfache Jakobsmuschel ist das Superhandy schlechthin, mit direkter Verbindung nach ganz oben, sofortige Hilfe garantiert. Da wickelt sogar die böse Schlange, die den um sein Leben bangenden Tom bedroht, gleich die Stoffbahnen ab, mit denen sie ihn umzingelt hat. Weniger gut passt, dass ein plötzlicher Donnerschlag den Räuberhauptmann tot zu Boden fallen lässt – der schwarze Veri lässt grüßen – hätte man ihn nicht auch noch retten können?

Kindgerechte Songs

Zur Begeisterung der Kinder sind die freien Räuber jedenfalls schnell bereit, an den Hof des Königs zu kommen, wo extra neue Wohnungen gebaut wurden. Tom hat seinen Feinden vergeben, seine Fehler bekannt und auch sich selbst vergeben. Er fühlt sich frei und gut in der liebenden Gemeinschaft: „Nicht wie bei Räubers ist das Königskinderleben.“

Viele kindgerechte Songs und eine flotte Musik haben das Geschehen begleitet, und alles endet gut wie in einem schönen Märchen. Kräftiger Beifall für ein gut gemachtes Laienmusical mit über fünfzig Mitwirkenden.