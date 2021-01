Lesezeichenaktion: Fast 8000 Euro für Stiftung Valentina

Stefanie Auer-Schamarek aus Oberteuringen hat mit ihrer Lesezeichen-Aktion mehr als 7700 Euro gesammelt und der Stiftung Valentina gespendet. Renate und Kurt Peter von der Wangener Stiftung nahmen die Summe entgegen. Das Geld kommt der Versorgung schwerkranker Kindern zugute. Stefanie Auer-Schamarek gestaltete Hunderte Lesezeichen und gab sie gegen Spenden ab. Anja Jacob schloss sich an und steuerte selbst gemalte Karten bei. „Als ich Ende September die spontane Idee zu dieser Aktion hatte, hätte ich nie erwartet, am Ende solch eine unglaubliche Summe an die Stiftung Valentina übergeben zu können“, schreibt die Initiatorin in einer E-Mail an die SZ-Redaktion. Und: „Als berufstätige, alleinerziehende Mutter zweier Lausbuben hatte ich oft nur abends, wenn die Jungs im Bett waren, Zeit und so saß ich oft noch bis spät in die Nacht am Tisch beim Malen. Aber es hat sich definitiv gelohnt und ich freue mich riesig! Bei den Karten hat mich Anja Jacob ganz toll unterstützt – vielen Dank dafür!“