Lebensraum-Campus Oberteuringen wird im Juni eingeweiht

Es wird noch fleißig gehämmert, gebohrt und genagelt auf Oberteuringens Großbaustelle: jede Menge Handwerker arbeiten derzeit fieberhaft an der Fertigstellung des Lebensraum-Campus-Gebäudes im Baugebiet Bachäcker, das mit Kosten von über 14 Millionen Euro das größte Projekt in der Geschichte der Gemeinde ist. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 8. Juni, statt.

„Das Wetter hat uns nicht in die Karten gespielt“, sagt Bürgermeister Ralf Meßmer, gerade der Frost in den letzten Wochen habe für Verzögerungen der Bauarbeiten gesorgt. Als erstes eingezogen ins neue Campus-Gebäude sind die kleinen Bewohner, denn die Kindergartenkinder haben das Kinderhaus bereits Anfang März in Beschlag genommen. Auch im Kinderhaus gibt es noch einige Nachbesserungsarbeiten zu erledigen. Die Außenbereiche sind noch nicht fertig. Die Erzieherinnen müssen noch etwas improvisieren.

Als nächstes sollen die 20 Eigentumswohnungen fertiggestellt werden, die im Campus nach nach dem Konzept der „Lebensräume für Jung und Alt“ bewohnt werden. Der Bürgermeister hofft, dass die Wohnungen Mitte April übergeben werden können. Auch hier machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung, was etwa die Laubengänge und die Terrassen betrifft. Noch drei Wohnungen stehen laut Meßmer zum Verkauf.

Offizielle Eröffnung am 6. Juni

Im letzten Schritt sollen dann die öffentlichen Räume mit Tagescafé, Mediathek und der Familientreff, sowie das Bildungs-, Begegnungs- und Förderzentrum für Menschen mit Behinderungen der Stiftung Liebenau fertiggestellt werden. Spätestens Anfang Juni soll alles fertig sein. „Es kann aber durchaus sein, dass die Mediathek schon vorher in Betrieb geht“, sagt Meßmer. Auf Freitag, 8. Juni, wurde jetzt die offizielle Eröffnung für die geladenen Gäste gelegt, am Sonntag, 10. Juni, werden die Räume beim Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentiert. „Alle Einrichtungen können sich dann nochmal präsentieren“, sagt Meßmer, das Programm werde gerade ausgearbeitet. Eins ist klar: „Das Interesse wird sicher groß sein.“

Baukosten sind noch im Plan

Ist aufgrund der Verzögerung jetzt auch mit einer Steigerung der Baukosten zu rechnen? „Bis jetzt nicht“, sagt Meßmer, „der Planer sagt, wir sind momentan noch im Rahmen.“ Von den 14 Millionen Euro stemmt die Gemeinde Oberteuringen fünf Millionen selbst und bekommt dafür die neue Mediathek, den Drei-Gruppen-Kindergarten, den Familientreff, ein Café und die Gemeinschaftsräume. Nach wie vor sei es eine große Aufgabe, die verschiedenen Handwerker auf der Baustelle zu koordinieren. Aber um so weiter der Bau voranschreite, um so mehr steige auch die Vorfreude. Der Bürgermeister glaubt, dass bis zur Fertigstellung teilweise 50 Prozent der Verwaltung durch das Campus-Projekt gebunden ist. Von Detailarbeiten auf der Baustelle bis zu den Abrechnungen – mindestens im ersten Halbjahr steht der Campus in Oberteuringen im Fokus.

Immer noch nicht fix ist der Name für das Bauwerk, Lebensraum-Campus-Gebäude ist nur der provisorische. Die Verwaltung hatte mit dem Ravensburger D-Werk eine bekannte Agentur mit der Namensfindung beauftragt. Deren Vorschlag „Am Teuringer“ wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung lebhaft diskutiert, eine Entscheidung aber verschoben. Mittlerweile wurde in nichtöffentlicher Sitzung weiter beraten. Eine endgültige Entscheidung soll der Rat in seiner nächsten Sitzung am 12. April fällen.