Ein 56-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Adenauerstraße von einem Lastwagen überholt worden. Beim Wiedereinscheren streifte der Anhänger des Lastwagens den Radler an der linken Schulter. Der Mann kam ins Schlingern und stürzte. Er wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.