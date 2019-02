Kreis-CDU kritisiert Grundsteuerreform

Der Kreisvorsitzende Volker Mayer-Lay und der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen haben auf einer Kreisvorstandssitzung der CDU Bodenseekreis in Oberteuringen die geplante Grundsteuerreform stark kritisiert. Wie die CDU mitteilt, hält Riebsamen auch die Ergebnisse der Kohlekommission für unverantwortbar.

Mayer-Lay kritisiert die geplante Grundsteuerreform aufs Schärfste heißt es in der Mitteilung der CDU, Lothar Riebsamen sehe darin eine versteckte Vermögenssteuer. Volker Mayer-Lay sehe in einer nachträglichen Erhöhung der Grundsteuer die Gefahr, dass viele Finanzierungen nicht wie geplant zurückgeführt werden könnten, da es zu einer nicht kalkulierten zusätzlichen Belastungen komme. Riebsamen hält demnach den bürokratischen Aufwand für die geplante Abrechnung nach aktuellem Grundstückswert, beziehungsweise der durchschnittlichen Miete, für übermäßig hoch. „Gerade für Gebieten wie dem Bodenseekreis würde die Reform eine deutliche Erhöhung der Grundsteuer bedeuten, da hier sowohl die Grundstückspreise als auch die Mieten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Die CDU setzt sich dafür ein, dass die Grundsteuerreform nicht so kommt, wie der Finanzminister es geplant hat“, sagte Riebsamen. Er schlug vor die Grundsteuer komplett abzuschaffen, zugunsten eines Einnahmenausgleichs zum Beispiel über den Umsatzsteueranteil.

Die Ergebnisse der Kohlekommission hält Riebsamen für unverantwortlich. „Von den geplanten 80 bis 100 Millionen Euro für den Braunkohleausstieg gehen zirka 40 Millionen Euro in den Stukturumbau zur Schaffung anderer Arbeitsplätze. Die restlichen 40 bis 60 Millionen Euro gehen unter anderem an die Konzerne, die momentan Gewinne machen und deren Abbauerlaubnis sowieso vier Jahre nach dem geplanten Ausstieg auslaufen. Das steht in keiner Relation. Mit dieser Summe könnte in Sachen Klimaschutz Besseres getan werden“, sagte Riebsamen.

Wetzel lobt Familientreff

Ignaz Wetzel, seit 2015 Sozialdezernent im Bodenseekreis, stellte laut der Mitteilung dem CDU-Kreisvorstand seine Arbeit vor, zu deren Schwerpunkte der letzten Jahre auch die Unterbringung von Flüchtlingen gehört. Die Umstrukturierung der Ämter und die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, für welches im Bodenseekreis ein Modellprojekt läuft, standen außerdem im Mittelpunkt seiner Arbeit. Wetzel lobt demnach die Besonderheit der Familientreffs zur Prävention im Bodenseekreis. Zu den Problemen zählt der Sozialdezernent den Personalmangel in der Verwaltung und den fehlenden Wohnraum für Gering- und Normalverdiener im Bodenseekreis.

Ein wichtiger Termine der CDU Bodenseekreis ist der Politische Aschermittwoch in Eriskirch, für den die CDU in diesem Jahr den Europaabgeordneten und Brexit-Koordinator der EVP, Elmar Brok gewinnen konnte. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr in der Neuen Sporthalle in Eriskirch.