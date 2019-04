Kreatives „ma(h)len“ mit Farben

Acht in Tettnang lebende Künstler haben sich zur Künstlergruppe „stARTup“ zusammengeschlossen und stellen jetzt erstmals außerhalb von Tettnang aus. Gut besucht war am Sonntagnachmittag ihre Vernissage in der Galerie in der Mühle in Oberteuringen.

„Jeder ist frei in seinem Kunstschaffen! Zusammen wollen wir präsentieren, um alle an unserer Welt teilhaben zu lassen. Gemeinsam wirken!“ So schreiben sie auf ihrer gemeinsamen Homepage, und folgerichtig sind, wie Barbara Kensy-Schneider in ihrem Willkommensgruß sagte, ganz unterschiedliche Sehweisen und Techniken zu sehen. Und doch ist da ein gemeinsamer Nenner, denn die Ausstellung in Oberteuringen haben sie unter das Motto „Ma(h)len“ gestellt, um an die ehemalige Funktion des Hauses zu erinnern. Mühlen, Mühlsteine, Mahlen – das findet sich in unterschiedlicher Gestaltung in den Werken, ob intuitiv oder reflektiert. Detlef Fellrath ging in seiner Einführung darauf ein, dass auch die Maler mahlen, denn nur selten würden sie die Farben fertig aus der Tube nehmen – „Künstler mögen keine Fertigmischungen“ – , sondern lieber mit Pigmenten arbeiten, die wie das Korn ebenfalls gemahlen werden, ehe sie zum Farbbrei gemischt werden. Allein für die Farbe Blau gebe es rund achtzig verschiedene Pigmente, angefangen bei Lapislazuli.

Für die Ausstellung hat Fellrath zwei seiner großformatigen Segelbilder ausgewählt, „ein stilles und ein schrilles“, eines zum Ausruhen und eines, das sich wiederholende Alltagsgegenstände zum Bild komponiert. Auf ironische Weise ist Ulrike Kurz auf das Thema eingegangen, wenn sie im Objekt „ma(h)l verkehrt herum“ Brotscheiben von oben in eine Mühle fallen lässt, die in der Schublade darunter als Korn herauskommen. Als Glaskünstlerin zeigt sie wie im Objekt „Mühlbach“ auch Objekte mit Glas. Silke Sautter-Walker fragt sich in ihrer Kleinserie zum Thema Mahlen, was alles als Basis für Nahrung vermahlen wird: So finden sich in ihren Bildern Körner, Oliven und Früchte wieder, Energiespender, die sie bewusst „auf einen Sockel stellt“, um ihnen die gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Zur Mühle gehören Produkte aus der Natur, so hat Lydia Günthör einerseits die Schönheit der Natur eingefangen, beispielsweise in einer Mohnblüte, und andererseits sich mit dem Mühlrad und dem herabstürzenden Wasser beschäftigt oder Mühlsteine im Bild zu einem Brunnen gestapelt. Maria Maier nimmt das Mahlen zum Anlass, kreisrunde bunte „Mahlsteine“ zu malen. Wie beim Kuchenbacken fülle sie ihre Farben rein und verarbeite sie: „I probier immer was aus – die Mischung muss stimmen.“

Hendrik Tuttlies zeigt seine seine großflächigen farbintensiven abstrakten Arbeiten auf Papier oder Aluminium und sagt dazu: „Schauen Sie die Bilder an wie ein Buch ohne Worte.“ Er will dem Betrachter die Freiheit lassen, eigene Gedanken dazu zu finden. Großflächige abstrakte Bilder daneben zeigen Thomas Geigers Leidenschaft für dynamische expressionistische Malerei. Er ist als Einziger nicht selbst zur Vernissage gekommen, da sein Spargelhof gerade alle Aufmerksamkeit verlangt. Als Ausgleich zum Beruf als Damenschneidermeisterin und Dozentin für Realisation und Schnittkonstruktion in der Malerei sucht Giulia Topp-Caburet in feinen Bildern die Freiheit abseits der technischen Zeichnungen, ohne ganz in die Abstraktion zu gehen.