Kommunalwahl ist Thema im Gemeinderat

Mit der Kommunalwahl, die am 26. Mai diesen Jahres statt findet, beschäftigt sich der Gemeinderat von Oberteuringen in öffentlicher Sitzung am Donnerstag, 17. Januar, um 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. So steht unter anderem die Wahl der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses auf der Tagesordnung.

Nach der Bürgerfragestunde und den Bekanntgaben geht es zunächst um die Ausschreibung der Gaskonzession und diesbezüglich um die Beauftragung eines externen Beraters. Weiterhin stehen auf der Tagesordnung die Vergabe des Jahresvertrags für Kanalisations-, Tiefbau- und Straßenbauarbeiten sowie die Vergabe des Jahresvertrags für die Pflege der Grünflächen. Nach der Wahl der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen geht es noch um die Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit.