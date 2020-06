Kollision auf der B 33: 50 000 Euro Schaden

Neue Erkenntnisse zu dem Unfall, der sich am Donnerstagabends auf der B 33 gegen 18:35 Uhr ereignete (die SZ berichtete), vermeldet die Polizei in ihrem aktuellen Pressebericht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 55-jähriger Renault-Fahrer die B 33 vom Ortsteil Bitzenhofen her kommend überqueren und missachtete die dortige Stop-Stelle.

Im Kreuzungsbereich kollidierte er demnach mit dem Audi einer vorfahrtberechtigten 49-jährigen Frau und ihrem elfjährigen Kind, die in Richtung Ravensburg fuhren. Der Renault-Fahrer wurde verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Insassen des Audi blieben unverletzt. Nach Polizeiinformationen entstand jedoch ein hoher Sachschaden von insgesamt etwa 50 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Vor Ort im Einsatz waren der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften sowie mehrere Streifenwagen der Polizei. Die B 33 war zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Gegen 21.15 Uhr war sie wieder frei befahrbar. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst Ravensburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den Unfallverursacher.