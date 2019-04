Besuch von diesem wunderschönen Schmetterling hat unsere Leserin Eliana Beck aus Oberteuringen bekommen, während sie gerade am Fensterputzen war. Laut Gerhard Kersting vom Naturschutzzentrum Eriskirch handelt es sich um ein Kleines Nachtpfauenauge, es gehöre zur Familie der Pfauenspinner und ist ein Nachtschmetterling. „Die Spannweite beträgt 60 bis 85 Millimeter. Die Art ist in Mitteleuropa recht verbreitet, durch die eher verborgene Lebensweise aber nicht so oft zu sehen“, sagt Biologe weiter. Futterpflanzen der Raupen seien vor allem Holzgewächse der Familie der Rosen, etwa Schlehen. „Da die fertigen Falter keine funktionierenden Mundwerkzeuge besitzen, leben sie auch nur wenige Tage. Die Puppe, also das Stadium nach der Raupe, überwintert, dann schlüpft der Schmetterling“, sagt Kersting. Die Falter treten demnach sehr früh im Jahr auf, von Mitte März bis Mitte Mai.