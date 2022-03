Kinderkleiderbasar in Oberteuringen

Einen Kinderkleiderbasar (Motto: „Rund ums Kind“) gibt es am Freitag, 8. April, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr in Oberteuringen. Eltern finden Kleidung für Babys, Kinder und Schwangere genauso wie Spielzeug und Kinderfahrzeuge. Der Basar findet statt im Saal des Gasthauses „Zur Post“, Adenauerstraße 11, in Oberteuringen. Besucher können die Parkplätze beim Rotachkindergarten benutzen. Die „Post“ bietet Kaffe und Kuchen und für die Kinder Pommes und Spätzle mit Soße an. Einlass für Schwangere ist bereits um 15.30 Uhr (nur mit Mutterpass). Die Reservierung für Verkaufstische hat bereits stattgefunden. Der Erlös aus der Tischmiete kommt dem Familientreff Oberteuringen und dem Förderverein Teuringer-Tal-Schule e.V. zugute. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.