Kinder angesprochen: Polizei sucht Zeugen und gibt Eltern Tipps

Wer Hinweise zum Fall aus Oberteuringen hat, soll sich an die Polizei in Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 7010 wenden. Bei der Polizei wurde angezeigt, dass spielende Kinder am Donnerstag, 24. Dezember 2020, gegen 16.30 Uhr, auf einer Spielwiese in der Beethovenstraße von einem unbekannten Mann angesprochen wurden. Bereits zwei Tage zuvor soll der Unbekannte im dortigen Bereich aufgefallen sein. Der Unbekannte entfernte sich über einen Feldweg vom Mozartweg in Richtung Stadel.

Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 40 bis 50 Jahre, 1,80 bis 1,85 Metergroß, normale Statur, schwarze schulterlange lockige Haare,Drei-Tage-Bart, blaue Jacke mit schwarzem unbekannte Markenemblem auf Brusthöhe, hat deutsch gesprochen. Bislang haben die Befragungen von möglichen Zeugen keine Hinweise ergeben.