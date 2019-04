Keltisch Musik in der Kulturmühle

Die Celtic- Folk-Rock-Band Cùl na Mara wird am Samstag, 6. April, um 20 Uhr, irisches Flair in der Oberteuringer Mühle bringen. Das versprechen die Veranstalter in einer Ankündigung. Angesagt sind demnach keltische Musik und hitverdächtige Songs unter dem Motto „The world is colourful“.

Die Band Cúl na Mara hat laut der Pressemitteilung zu Beginn dieses Jahres ihr drittes Album eingespielt. Acht Preise erhielt die Band bereits für die ersten beiden CDs. Sie habe in den vergangenen Jahren auf nationalen und internationalen Festivals gespielt und verbinde mit ihrer dritten CD die traditionelle Musik aus den keltischen Ländern mit modernen Eigenkompositionen. Highland Pipes, Flöten, Mandoline, Bouzouki, Akkordeon, Gitarren Bass und Drums gehörten zum ganz selbstverständlichen Instrumentarium der Band. Die Musiker verstehen es, traditionelle Klänge mit Rock, Folk, Punk, Polka und Walzer zu verschmelzen. Songs wie „The world is colourful“ betonen die Freiheit des Andersdenkenden und die Gemeinsamkeit unterschiedlicher Kulturen.