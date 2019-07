Kapellen spielen auf dem Platz am Teuringer

Mitten im inklusiven Quartier in Oberteuringen liegt das Haus der Pflege St. Raphael. Dass dies der richtige Ort sei, um an lauen Sommerabenden bei Musik zusammenzukommen, dachte sich die Stiftung Liebenau und veranstaltet deshalb auf dem Platz am Teuringer die „Teuringer Sommerkonzerte“.

„Unsere Sommerkonzerte sind die perfekte Gelegenheit für Menschen jeden Alters zusammenzukommen und einen schönen Abend zu verleben“, sagt Matthias Strobel zur Begrüßung des Teuringer Sommerkonzertes. Strobel ist Einrichtungsleiter im Haus der Pflege St. Raphael und hat bereits zum zweiten Mal auf den Platz am Teuringer eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Im Baugebiet Bachäcker wächst ein Quartier, das mit seinem inklusiven Charakter als beispielhaft gilt. Im November 2017 weihte die Stiftung Liebenau dort das Haus der Pflege St. Raphael mit 45 Plätzen für ältere Menschen ein. Außerdem entstand ein Wohnhaus für 18 Menschen mit Behinderungen, ein Café sowie eine Mediathek.

Dementsprechend bunt gemischt war auch das Publikum: gut 150 Gäste, darunter Bewohner der anliegenden Einrichtungen, Nachbarn sowie alte und junge Freunde guter Musik. Für Stimmung sorgte der Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf. Für besonders erwähnenswert hält die Stiftung, dass die Musiker ihre Gage an den Verein Ravensburger Clowns spendeten, eine Gruppe von Aktionskünstlern, die in Seniorenheimen, Kliniken und sozialen Einrichtungen für lustige Stunden sorgen.