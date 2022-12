Kämpfer für die Selbstverwaltung: Oberteuringens ehemaliger Bürgermeister stirbt mit 97 Jahren

Das Abschiedsgebet findet am Mittwoch, 21. Dezember, um 18 Uhr und der Trauergottesdienst am Donnerstag, 22. Dezember, 12 Uhr, in der Pfarrkirche St. Martinus statt. Anschließend wird Kreuzer auf dem alten Friedhof bei der Kirche bestattet.

Franz Xaver Kreuzer ist tot. Der ehemalige Bürgermeister und Ehrenbürger von Oberteuringen ist am vergangenen Samstag, 17. Dezember, im Alter von 97 Jahren gestorben. Von 1954 bis 1986 war Kreuzer Bürgermeister der Rotachgemeinde.

In diesen 32 Jahren hat er für die Entwicklung von Oberteuringen wesentliche Weichen gestellt und sich darüber hinaus als Kommunalpolitiker in Gremien auf Kreis-, Landes- und Bundesebene engagiert.

Kämpfer für die Freiheit

Auf die Frage, was er als seine bedeutendste Leistung im Amt betrachte, antwortete er in einem Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“, „dass Oberteuringen bei der kommunalen Gebietsreform kein Stadtteil von Friedrichshafen geworden ist“. Die Pläne dafür lagen schon in den Schubladen der Chefetage des Häfler Rathauses. Doch sie wurden ohne Kreuzer gemacht, und ohne ihn ging in Oberteuringen nichts.

Der Bürgermeister war ein Kämpfer für die kommunale Selbstverwaltung und ein Kämpfer für die Freiheit. Seine Amtsführung war geprägt von einem hohen Ethos, das er aus seinem Glauben schöpfte, von fachlicher Kompetenz, aber auch von Klugheit und Weitblick.

Geprägt vom 2. Weltkrieg

Aufgewachsen in einer Bäckersfamilie in Meckenbeuren, prägten Kreuzer in seiner Kindheit und Jugend vor allem zwei Ereignisse: Die Verhaftung seines Vaters durch die Gestapo, als dieser sich gegen die Abschaffung des Religionsunterrichts durch die Nationalsozialisten wehrte und der Zweite Weltkrieg.

Als Offiziersanwärter bei der Marine sei er zwar mit knapper Not um den Fronteinsatz im Osten gekommen, erzählte er, aber die Folgen des Krieges wogen auch für ihn schwer. 1948 entschied er sich für eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst, wurde 1953 Kreisinspektor im Landratsamt Ravensburg und 1954 Regierungsinspektor im Landratsamt Tettnang.

Wichtige Entwicklungen angestoßen

Am 24. Oktober 1954 wurde Kreuzer erstmals zum Bürgermeister von Oberteuringen gewählt, 1962 und 1974 wurde er wiedergewählt. Neben der erfolgreichen Verteidigung der Selbstständigkeit sind in seiner Amtszeit wichtige Entscheidungen gefallen und Entwicklungen angestoßen worden, die die Gemeinde bis heute prägen.

Genannt seien neben dem Erwerb des Roth’schen Anwesens und der Mühle, der Bau des Gemeindezentrums „Neue Post“, der Sporthalle, des Stadions, des Rathauses und des Feuerwehrhauses.

Die gesamte Infrastruktur mit Straßen, Wasserversorgung, Kläranlage, Kindergarten, Schule, Vereinsheimen et cetera wurde in seiner Amtszeit erneuert beziehungsweise ganz neu geschaffen. Es entstanden aber auch umstrittene Bauvorhaben wie das Ferienzentrum am Gehrenberg.

Vizepräsident des Gemeindetages

Kreuzer dachte groß. Kirchturmpolitik zu machen, war nicht sein Ding. Schon 1969 wurde er in den Landesvorstand des Gemeindetages Baden-Württemberg gewählt. 1976 wurde er dessen Vizepräsident und rückte ins Präsidium des Deutschen Städte- und Gemeindetags auf.

Von 1970 bis 1990 saß Kreuzer im Verwaltungsrat des Württembergischen Genossenschaftsverbandes. Sein Engagement kam Oberteuringen in vielerlei Hinsicht zugute. Bei Landes- und Bundeswettbewerben und bei Zuschussvergaben wurde Oberteuringen häufig bedacht.

Mit Auszeichnungen überhäuft

Am Ende seiner Amtszeit wurde Kreuzer mit Auszeichnungen überhäuft: Er bekam das Bundesverdienstkreuz, die Freiherr-vom-Stein-Medaille des Deutschen Städte- und Gemeindetags und wurde Ehrenbürger von Oberteuringen.

Auch wenn er in seinem Ruhestand mit seiner Frau Christl Hunziger Kreuzer in der Schweiz lebte, zog es ihn immer wieder nach Oberteuringen. Bis zuletzt als er Anfang Dezember mit seiner Frau wieder ein paar Tage hier in seiner Wohnung verbringen wollte. Es sollten seine letzten werden.