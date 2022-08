Junge Piraten beim Landgang in Rammetshofen gesichtet

„Piraten entern das Zeltlager Rammetshofen“: Damit sahen sich die 63 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren im diesjährigen Ram II konfrontiert. Das berichtet der Veranstalter, das Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), in einem Schreiben.

Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am ersten Tag ihre Piratentauglichkeit an Spielstationen unter Beweis stellen mussten, wurden sie in acht verschiedene Piratenschiffe aufgeteilt. Die Schiffe stellten gleichzeitig auch die Zeltgruppen für die Lagerdauer dar. Damit konnte das Lossegeln in ein zweiwöchiges Abenteuer beginnen.

Langweilig wurde es den jungen Piratinnen und Piraten während der Zeit im Lager nicht. Neben Spiel- und Bastelangeboten mussten sie auch das Lager vor einem nächtlichen Überfall feindlicher Piraten beschützen. Die Abende waren gefüllt mit Programm. Beispielsweise fand eine Disco, eine Gruselwanderung oder Sternebeobachten statt. Beim Landgang mussten die Piratinnen und Piraten dieses Jahr leider auf ein Lagerfeuer verzichten, da wegen der Trockenheit Waldbrandgefahr herrschte. Die Alternative dazu stellten flackernde LED-Lichter dar.

Es gab aber auch Tage, die mit größeren Abenteuern gefüllt waren. Bei ihrer Überfahrt über die sieben Weltmeere gerieten sie in eine andere Zeitzone und landeten so mitten in einem Weihnachtsmarkt. Bei der Festlanderkundung im Rahmen des Dschungeltags mussten sich die Seeleute einen geeigneten Unterschlupf für die Nacht suchen. Am Tag darauf trafen sich alle wieder im Wellenbad in Ailingen, um dort in gewohnter nasser Atmosphäre den Tag zu verbringen.

Auf einem richtigen Piratenabenteuer darf natürlich auch eine Schatzsuche nicht fehlen. Hier mussten verschiedene Rätsel gelöst werden, um den Weg zu einem lang verschollenen Schatz zu finden. Zur großen Freude aller fand dieses Jahr auch endlich wieder ein Stadtspiel in Friedrichshafen statt. Aufgabe dort war es, verschiedene Personen zu finden und von ihnen Zutaten für ein Elixier zu sammeln, um damit einen Fluch zu brechen. Am Ende der abenteuerlichen zwei Wochen waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer starken Crew zusammengewachsen, heißt es im Bericht abschließend.