Julie Adam wird als „Schulbauleiterin“ ausgerüstet

Seit Schuljahresbeginn hat die Teuringer-Tal-Schule eine neue Leiterin. Ihre offizielle, feierliche Amtseinführung erfolgte am Dienstag im Gemeindezentrum „Post.“ Julie Adam ist für die Oberteuringer kein neues Gesicht. Seit vielen Jahren wohnt sie mit ihrer Familie im Ort und auch die Schule ist ihr vertraut, war sie dort doch von 2002 bis 2012 als Lehrerin tätig. Hier startete sie vor acht Jahren ihre Laufbahn als Konrektorin, die sie nach Stationen als Schulleiterin in Ettenkirch und Leimbach nun wieder in die Rotachgemeinde führte.

Die 200 Grundschulkinder in den fünf familienübergreifenden Klassen haben sich schon recht gut an die für sie ganz neue Rektorin gewöhnt und bildeten einen musikalischen, fröhlich bunten Rahmen um die erwachsenen Redner und ihre bedeutenden Worte. Die Kinder hatten ihre Plätze auf der Bühne und in den ersten Reihen der Zuhörerschaft, vielleicht ein Symbol dafür, dass sie bei Julie Adam an erster Stelle stehen.

Meike Dett, stellvertretende Schulleiterin und Moderatorin schnitt bereits in der Begrüßung die Themen an, die die Schule umtreiben. Die Organisation von Ganztags- und Halbtagsschule, „das Kollegium, das sich nach Fakten um den Schulneubau sehnte“ und die neu hinzugekommene Klasse F5, in der die Inklusion des Andersseins gelebt werde. Bürgermeister Ralf Meßmer hob in seiner Ansprache hervor, dass mit Julie Adam die Richtige diese wichtige Position als Schulleiterin übernehme, um mit Fingerspitzengefühl dem Anforderungsprofil gerecht zu werden, das die Fähigkeiten einer Lehrerin, Managerin, Personalleiterin und Verwaltungsspezialistin vereine. In Oberteuringen komme die Aufgabe als Schulbauleiterin hinzu, wofür er sie mit den nötigen Utensilien wie Handschuhen, Zollstock und Schutzhelm ausstattete.

Schulrat Ulrich Damm gab eine Kostprobe griechischer Rhetorik und wünschte Julie Adam neben Führungskraft und Seelenruhe außerdem, Dinge aus der Sicht anderer zu betrachten und Ausdauer. Schuldekanin Birgit Rathgeb-Schmitt überbrachte die Grüße der Kirchen. Auch Schule habe die Aufgabe Kindern zu zeigen, wie man ohne Gewalt leben könne. Elternbeiratsvorsitzende Alexandra Wernet kleidete die Anliegen der Eltern in eine Parabel.

Wie eine geplatzte Hochzeit

Die Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit der Schule verglich sie mit einer geplatzten Hochzeit, bei der aus der versetzten Braut eine Alleinerziehende geworden sei, mit den Kindern Ganztag und Halbtag sowie dem Baby Inklusion. „Sie, liebe Frau Adam, heiraten jetzt in diese Familie ein. … Wir Eltern schenken Ihnen Vertrauen.“ Beatrice Gburek und Handpuppe Eva nutzten die Gelegenheit, sich den Anwesenden als Vertraute der Kinder vorzustellen und brachten ihre Freude über die Wertschätzung des Ganztagsbereuungsteams durch Julie Adam zum Ausdruck. Zwischen den Ansprachen boten die Kinder kurzweilige Einlagen. Dass auch sie das Thema Schulneubau beschäftigt, zeigte der neunjährige Nils Marte in seiner selbst verfassten und vorgelesenen Geschichte. Darin taucht Julie Adam als Nebelgestalt auf, hinter der hoch zu Ross der Bürgermeister erscheint. Beide waren bis spät in die Nacht auf der Suche nach der grünen Wiese für die neue Schule. Als letzte Rednerin stand Julie Adam selbst am Mikrophon. Ihren Werdegang verglich sie mit einer Sammlung von Steinchen sowohl kantiger als auch glitzernder Natur. Ihr Credo als Schulleiterin laute, das Kind in seiner Einzigartigkeit in die Mitte zu stellen und Inklusion als pädagogische Herzensangelegenheit umzusetzen. In diesem Sinne begleitete sie zum Abschluss den Chor aus allen Kindern singend und Klavier spielend als Frau, die ihren Beruf nicht nur liebt sondern lebt.