Jugendraum feiert Besucher-Rekorde

In Oberteuringen hat es Grund zum Feiern gegeben. Der Jugendraum, den die Oberteuringer Kinder „Jura Red River“ nennen, da er an der Rotach liegt, empfing vor Kurzem seinen 555. Besucher. Seit seiner Wiedereröffnung Anfang November letzen Jahres gibt es dort zweimal pro Woche ein Programm für die Jugendlichen ab acht Jahren.

„Der älteste Besucher war bisher 18“, sagt Alexandra Krause, die Leiterin des Jugendraumes. An manchen Abenden ist das Programm auf unterschiedliche Altersgruppen zugeschnitten, damit die Größeren auch mal unter sich sein können. Manchmal treffen sich nur die Mädchen, manchmal nur die Jungen, heißt es in einer Mitteilung des Projekts. So zum Beispiel am Montag, als Jan Vetter den Jungen die Grundlagen des Stockkampfes näherbrachte.

Gegen den Hunger kochten die jugendlichen Helfer Lasagne und Crêpes. Alkoholfreie Cocktails und Kuchen zum Nachtisch gingen weg wie warme Semmel. „Ohne die Helfer, auf die ich mich bisher immer verlassen konnte, wäre es nicht möglich, ein so umfangreiches Programm anzubieten“, sagt Krause. Denn nebenbei hatten die Jugendlichen die Möglichkeit Paracordbänder zu knüpfen, Kalligrafie-Buchstaben auf eine Leinwand zu bringen, was sie in der Woche zuvor bei Anna von Stein gelernt hatten, oder sich mit Hilfe eines Gipshandabdruckes mit Unterschrift à la Hollywood im „Jura“ zu verewigen.

Donovan, der 555. Besucher seit November 2018, bekam ein kleines Geschenk. An dem Abend kamen 34 Jugendliche in den Jugendraum, ein absoluter Rekord. „Bisher standen unter anderem Aktionen wie Schwarzlichtdisco, Kinoabend, Sketchnotes-Workshop, HipHop, Sportturniere (Dart, Hockey, Fußball, Bubble Foot) neben Basteln, Karaoke, Spieleabend, Trickshots-Challenge, Quiznight und Kochstudio auf dem Programm“, sagt Natalie, eine der freiwilligen Helferinnen. „Bei so viel Abwechslung macht es Spaß.“ Auf die Frage, was Alexandra Krause antreibt, sagt sie: „Es freut mich, wenn die Jugendlichen Spaß daran haben, was ich mir für sie überlege. Ich versuche immer Aktionen anzubieten, die ich als Jugendliche selbst gerne machen würde.“