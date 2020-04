Mehrere unbekannte Jugendliche haben am Dienstag gegen 21 Uhr in der Raiffeisenstraße in Oberteuringen zwei Euro-Paletten unter der Überdachung einer Firma in Brand gesetzt.

Da das Feuer laut Angaben eines Zeugen zu groß wurde, entfernten die Jugendlichen die brennenden Holzteile von weiteren, dort gelagerten Holzkisten, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, teilt die Polizei mit. Es entstand Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen hat das Feuer gelöscht.